Sommerzeit ist Austauschzeit: Bundestagsabgeordnete Nina Warken ist derzeit verstärkt in der Region (wie in Binau bei Bürgermeister Dominik Kircher, l.) präsent, informiert aber auch in Berlin interessierte Besucher(innen) wie die Frauenselbsthilfegruppe Krebs (r.). Fotos: zg