Walldürn. (pm) Johann Martel (AfD) hat für die Bürgermeisterwahl in Walldürn am 9. Juli seine Kandidatur eingereicht. Der 44-jährige sechsfache verheiratete Vater und Großvater aus Altheim möchte eine personelle und inhaltliche Alternative zu den bisherigen beiden Kandidaten, dem Amtsinhaber, Markus Günther, und dem Leiter der Stabsstelle Bürgermeister, Meikel Dörr, darstellen, wie er in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Martel weiter: "Inhaltlich unterscheiden sich beide Kandidaten nahezu nicht. Ich möchte mit Inhalten, die von Günther und Dörr gar nicht oder nur unzureichend angesprochen werden, die Bürger Walldürns überzeugen."

Als in der Automobilindustrie tätiger Technischer Fachwirt bringe er Kenntnisse im Bereich Wirtschaft und Handwerk mit. So fordert Martel Steuererleichterungen für Unternehmer, um den Wirtschaftsstandort Walldürn erhalten und ausbauen zu können. Investitionen in die Infrastruktur der Stadt seien ebenfalls notwendig. Martel nennt dabei die Erneuerung der Kläranlagen sowie eine dringend benötigte Renovierung oder gar einen Neubau der Nibelungenhalle.

Auch das Problem der Ungleichverteilung der Kindergartenplätze in Kernstadt und Ortsteilen möchte Martel in Zusammenarbeit mit den betroffenen Eltern angehen, wie er informiert. Des Weiteren spricht er sich gegen Windräder auf Walldürner Gemarkung aus und fordert, dass die Stadtwerke ein kommunales Unternehmen bleiben, um einen Einstieg grüner Investoren zu verhindern und die Strom- und Gaspreise nicht noch weiter ansteigen zu lassen, wie er mitteilt.

Er sei darüber hinaus gegen eine Bebauung des "Vorderen Wasens" und möchte im Gegenzug das Stadtzentrum als Wohnraum und Einkaufsgegend attraktiver gestalten. Ebenfalls wolle er sich dafür einsetzen, dass die Ortsteile unabhängiger von der Kernstadt ihre Pläne verwirklichen können.

Johann Martel wird den Bürgern mehrere Termine anbieten, um ihn selbst und seine Positionen kennenzulernen: "Mit Bürgernähe und Sinn für politischen Realismus möchte ich alle Walldürner davon überzeugen, dass ich der bestmögliche Bürgermeister für Walldürn bin", so Martel abschließend.