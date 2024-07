Schefflenz. (pm) Am 6. Oktober wählen die Bürgerinnen und Bürger von Schefflenz einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Der bisherige Amtsinhaber, Rainer Houck, tritt nach zwei Amtsperioden nicht mehr an. Raphael Hoffmann, selbst gebürtiger Schefflenzer, gab nun am ersten Tag der Bewerbungsfrist seine Bewerbung im Schefflenzer Rathaus ab.

"Dass Rainer Houck nicht mehr