Schützenmarkt mit Sonne, Bier und Umzug feierlich eröffnet (plus Fotogalerie)
Der 196. Markt lockt nach Buchen: Mit Umzug, Musik, Fahrgeschäften und Fassanstich startete das Traditionsfest in eine ausgelassene Woche.
Von Tanja Radan
Buchen. "Der Schützenmarkt ist ein wunderbarer Treffpunkt, ein traditionelles Fest, und es macht einfach Spaß, hier zu sein!", sprach Bürgermeister Roland Burger am Samstagnachmittag den vielen Besuchern aus der Seele, die sich über den Festplatz treiben ließen oder es sich im großen Zelt gemütlich gemacht hatten, um den 196. Buchener Schützenmarkt zu begrüßen und den
