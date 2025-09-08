Von Tanja Radan

Buchen. "Der Schützenmarkt ist ein wunderbarer Treffpunkt, ein traditionelles Fest, und es macht einfach Spaß, hier zu sein!", sprach Bürgermeister Roland Burger am Samstagnachmittag den vielen Besuchern aus der Seele, die sich über den Festplatz treiben ließen oder es sich im großen Zelt gemütlich gemacht hatten, um den 196. Buchener Schützenmarkt zu begrüßen und den