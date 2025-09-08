Sonntag, 07. September 2025

zurück
Plus Buchener Schützenmarkt

Schützenmarkt mit Sonne, Bier und Umzug feierlich eröffnet (plus Fotogalerie)

Der 196. Markt lockt nach Buchen: Mit Umzug, Musik, Fahrgeschäften und Fassanstich startete das Traditionsfest in eine ausgelassene Woche.

08.09.2025 UPDATE: 07.09.2025 20:00 Uhr 1 Minute, 22 Sekunden
Der 196. Buchener Schützenmarkt wurde eröffnet. Den Besuchern wird ein abwechslungsreicher Mix aus Fahrgeschäften, Einkaufsmöglichkeiten und Geselligkeit geboten. Foto: Tanja Radan

Von Tanja Radan

Buchen. "Der Schützenmarkt ist ein wunderbarer Treffpunkt, ein traditionelles Fest, und es macht einfach Spaß, hier zu sein!", sprach Bürgermeister Roland Burger am Samstagnachmittag den vielen Besuchern aus der Seele, die sich über den Festplatz treiben ließen oder es sich im großen Zelt gemütlich gemacht hatten, um den 196. Buchener Schützenmarkt zu begrüßen und den

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Tanja Radan
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.