Von Rüdiger Busch

Buchen. "Was is dann lousch, was renne d’Leut, was schreie d’Kinn dann so, Millione Kränk is des en Lärm, de Schützemark is do." Mit den Worten des Buchener Mundartdichters Jakob Mayer und mit einem gekonnten Bieranstich – mit nur zwei Schlägen – eröffnete Bürgermeister Roland Burger am Samstagnachmittag im Festzelt den 195. Buchener Schützenmarkt. Zuvor