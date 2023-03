Landrat Dr. Achim Brötel berief sich als zweiter Schirmherr des Tages auf den Wandel des Arbeitsmarkts vom Nachfrage- zum Anbietermarkt: "Der Fachkräftemangel ist in vollem Gange und wird durch den demografischen Wandel nicht entschärft", bemerkte Brötel. Dem setze die Buchener Jobmesse jedoch ein starkes Zeichen entgegen: Die lockere, vertrauensvolle Atmosphäre verstehe sich als gute Grundlage zur direkten Ansprache und ermutige Arbeitssuchende wie Veränderungswillige dazu, ohne Angst die Initiative zu ergreifen: "Jeden Morgen beginnt ein Stück Zukunft!", so der Landrat. Dank galt allen Beteiligten: Nur wer aufeinander zugehe, könne vorhandene Chancen ...

Bei der Jobmesse, die am Samstag in der Stadthalle stattfand, konnten man zwanglos mit verschiedenen Unternehmen ins Gespräch kommen. Foto: Adrian Brosch

Auch in Zeiten der Digitalisierung sei das direkte Gespräch kaum zu ersetzen und besser als jede virtuelle Ebene: "Hier spricht der Anbieter mit dem Suchenden und umgekehrt", bemerkte er. Zum Gelingen trage auch das bewusst pragmatisch gehaltene Konzept bei, das den Blick auf das Wesentliche richte – die beeindruckenden Besucher- und Ausstellerzahlen sowie die regelmäßig hohe Anzahl noch vor Ort unterzeichneter Arbeitsverträge sprechen eine klare Sprache. Dabei verstehe sich die Jobmesse als "Wink in Richtung Fachkräftemangel": Berthold Eckert habe "das richtige Gespür und eine glückliche Hand", Menschen zusammenzubringen und dem einen oder anderen solide Perspektiven zu ermöglichen. "Gute Arbeit bereichert das Leben in Sinn und Struktur", hielt Burger fest.

"Raus aus der Kiste, rein in die Firma!": Unter diesem Motto begrüßte Berthold Eckert bereits am Morgen viele Interessierte und die Aussteller aller Branchen. "Schön, dass wir alle hier sind", betonte er erfreut und leitete über zu den Grußworten: Als einer der beiden Schirmherren erinnerte Bürgermeister Roland Burger an die Vorgeschichte. Seit dem Einstand am 11. Juni 2015 habe sich die Jobmesse zu einem etablierten Format entwickel t, das vor allem auf menschliche Werte setzt: "Kluge Menschen reden miteinander, andere übereinander – und hier tut man Ersteres", lobte Burger.

Landrat Dr. Achim Brötel berief sich als zweiter Schirmherr des Tages auf den Wandel des Arbeitsmarkts vom Nachfrage- zum Anbietermarkt: "Der Fachkräftemangel ist in vollem Gange und wird durch den demografischen Wandel nicht entschärft", bemerkte Brötel. Dem setze die Buchener Jobmesse jedoch ein starkes Zeichen entgegen: Die lockere, vertrauensvolle Atmosphäre verstehe sich als gute Grundlage zur direkten Ansprache und ermutige Arbeitssuchende wie Veränderungswillige dazu, ohne Angst die Initiative zu ergreifen: "Jeden Morgen beginnt ein Stück Zukunft!", so der Landrat. Dank galt allen Beteiligten: Nur wer aufeinander zugehe, könne vorhandene Chancen nutzen.

Anschließend konnten sich die Besucher informieren, aufklären und überzeugen lassen – natürlich auch im Gespräch von Mensch zu Mensch. An Auswahlmöglichkeiten mangelte es nicht, da Firmen und Institutionen aller Branchen eine Vielzahl von Angeboten auffuhren: Auch heuer wurden sowohl technische und handwerkliche als auch kaufmännische und pflegerische Berufsbilder präsentiert; die Agentur für Arbeit war ebenso vertreten. Berthold Eckert hob beim Rundgang hervor, dass sich die Zahl der Aussteller im Vergleich zu den Vorjahren abermals erhöht habe: "Was wir in Buchen anbieten, hat sich weit herumgesprochen – auch die Besucher nehmen teils weitere Anfahrten in Kauf", ließ er wissen und fügte an, dass auch an Geflüchtete aus der Ukraine gedacht wurde. "Sie wollen auch arbeiten – dem begegneten wir mit einem ,Meeting-Point‘ und Dolmetschern", betonte Eckert.

Auch das Rahmenprogramm im Nebenraum mit den guten Tipps, wie man sich am besten auf Bewerbungssituationen vorbereitet, sich "quasi in Vorstellungsgespräche katapultiert", wurde gut angenommen. Besonders ein "Live-Vorstellungsgespräch" überraschte die Zuhörer und regte im Anschluss zu Fragen und dem Austausch der Beteiligten ein. Es habe sich doch "viel im Vergleich zu früher geändert", die Firmen präsentieren sich in wesentlich anderem Licht, und als Bewerber dürfe man sich trauen, viel mehr zu fragen.

Beim Rückblick am Sonntagmorgen übte sich Initiator und Business-Coach Berthold Eckert in Zufriedenheit: Auch dieses Mal ging sein Konzept der tiefergehenden Gespräche auf Augenhöhe einmal mehr auf. Ein Unternehmer berichtete von über 47 geführten Gesprächen, bei denen er sehr überrascht war, wie gut die Besucher vorbereitet waren und wie konzentriert sie nachfragten. "Gerade in diesem lockeren und einfachen Umfeld – eben ohne viel Technik und digitalem Umfeld – finden die Menschen wesentlich besser zusammen. Sie haben es leicht, miteinander zu reden und sich auszutauschen. Und alle haben einfach Lust dazu, sich konkreter und tiefergehender auszutauschen", resümierte Berthold Eckert und sprach von einer "gelungene Messe, bei der einfach vieles stimmte, vom Catering bis hin zur Künstlerfamilie Eck aus Walldürn, bei der Mutter Petra zusammen mit ihrer Tochter eine Auswahl ihrer einzigartigen Bilder präsentierten. Beide umrahmten die Messe im Foyer", resümierte Berthold Eckert.

Das kleine Team um ihn erntete großes Lob und Anerkennung für die professionelle Organisation und das Schaffen dieser in der Art wohl einmaligen familiären Atmosphäre. Die beflissene Auswertung der Feedbacks nach der Messe zeigte einmal mehr die hohe Anzahl der geführten Gespräche und nachfolgender Kontakte mit Bewerbern auf. "Alles richtig gemacht, genau so soll es sein!", bilanzierte Coach Eckert.

Im Herbst – am 11. November 2023 – plant Eckert-Coaching, ein größeres Programm um seine Jobmesse zu stricken und auch weitere Firmen anzusprechen. Berthold Eckert freut sich schon: "Es sind einige Ideen vorhanden. Alle dürfen gespannt sein!"