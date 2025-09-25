Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Das Bild war irgendwie ziemlich stimmig: Dunkle Wolken hingen am Mittwochabend über der mit zahlreichen Zuhörern besetzten Odenwaldhalle in Lohrbach, in der sich der Kreistag in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause mit einem Thema ebenso intensiv wie extensiv beschäftigte: der Zukunft der Neckar-Odenwald-Kliniken.

Seit etlichen Jahren schreiben die