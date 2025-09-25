Donnerstag, 25. September 2025

Plus Buchen/Mosbach

Wie lange kann sich der Kreis noch zwei Kliniken leisten?

Welche Therapie hilft den Kliniken? Bei der Kreistagssitzung am Mittwochabend in Lohrbach wurde die Zukunft intensiv diskutiert.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 34 Sekunden
Die Neckar-Odenwald-Kliniken mit ihren Standorten Buchen (l.) und Mosbach (r.) schreiben seit Jahren tiefrote Zahlen. In der jüngsten Sitzung des Kreistags erörterte man am Mittwochabend in Lohrbach nun ein Gutachten, das die (mögliche) Zukunft der Kliniken eingehend analysiert. Fotos: Rüdiger Busch / Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Das Bild war irgendwie ziemlich stimmig: Dunkle Wolken hingen am Mittwochabend über der mit zahlreichen Zuhörern besetzten Odenwaldhalle in Lohrbach, in der sich der Kreistag in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause mit einem Thema ebenso intensiv wie extensiv beschäftigte: der Zukunft der Neckar-Odenwald-Kliniken.

Seit etlichen Jahren schreiben die

