Buchen/Hardheim. (RNZ) Dass inzwischen jeder Laie hochwertige Autos stehlen kann, haben in der Nacht auf Donnerstag zwei Eigentümer in Buchen und Hardheim am eigenen Leib erfahren. Die Täter schlugen sowohl in der Goethestraße in Buchen als auch in der Mozartstraße in Hardheim zu. Erbeutet haben sie einen BMW M3 und einen Mercedes. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 130.000 Euro.

Eine Überwachungskamera hat an einem der beiden Tatorte dokumentiert, wie simpel die Masche der Diebe funktioniert – zumindest wenn der Luxusschlitten über "Keyless Go" verfügt. Bei diesem System gibt es keinen traditionellen Autoschlüssel. Stattdessen tragen die Besitzer einen Sender in der Tasche, der per verschlüsseltem Signal mit dem Auto kommuniziert.

Empfängt das Auto dieses Signal, lässt es sich öffnen und starten. Und das machen sich die Autoknacker zunutze. Dafür agieren sie – wie in diesem Fall zu zweit. Einer nähert sich mit einem Signalverstärker dem Schlüssel. Der Kriminelle stellt sich also an Hauswände oder Wohnungstüren, um mit dem Funkreichweitenverlängerer den Schlüssel auszuhorchen.

Das verschlüsselte Signal kann er problemlos durch Hauswände hindurch empfangen und an seinen Komplizen, der beim Auto wartet, weiterleiten. Das verstärkte Signal gaukelt dem Auto dann vor, der Schlüssel wäre in direkter Nähe.

Die Täter können also erst die Türen öffnen und schließlich den Motor starten – und zwar ohne das verschlüsselte Signal überhaupt knacken zu müssen. Weil die Autoknacker den Wagen außerhalb der Reichweite des Originalschlüssels nicht ein zweites Mal starten können, können sie so weit fahren, wie die Tankfüllung reicht.

Experten gehen davon aus, dass viele der gestohlenen Fahrzeuge im Ausland ausgeschlachtet werden. Und tatsächlich: Nach Informationen der RNZ konnte mindestens einer der Autobesitzer das Signal seines Fahrzeugs bis nach Polen verfolgen.

Info: Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mosbach unter Telefon 06261/8090 entgegen.