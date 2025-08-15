Freitag, 15. August 2025

zurück
Plus Buchen/Garmisch

Arzt geht bei Zugspitze-Ultratrail an den Start

Der Buchener Arzt Gunther Hirsch überwindet 5000 Höhenmeter und legt 100 Kilometer zurück.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 38 Sekunden
Vor dem beeindrucken Alpen-Panorama hat Dr. Gunther Hirsch sportliche Höchstleistungen vollbracht. Foto: privat

Von Liane Merkle

Buchen/Garmisch-Partenkirchen. Das Gefühl, zwischen den rund 700 Startern mitten in Garmisch-Partenkirchen nachts um 22 Uhr auf den Startschuss für den Zugspitz-Ultratrail zu warten, beschreibt Dr. Gunther Hirsch als unbeschreiblich.

Die Monate zuvor hatte er sich mit einem monatlichen Lauftraining von 200 bis 300 Kilometern gut vorbereitet und war

