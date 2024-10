Götzingen. (tra) "Wir sind zum allerersten Mal in Buchen und haben ein buntes Zirkusprogramm für Groß und Klein dabei", freut sich Zirkusdirektor Alois Frank vom Zirkus "Alaska" auf den Freitag. An diesem Tag heißt es "Manege frei!" für die Artisten, die bis einschließlich 10. November in Götzingen ihr Publikum faszinieren werden.

Alois Frank kommt aus einer alten Zirkusfamilie, deren Tradition bis ins Jahr 1812 zurückreicht und die er in siebter Generation weiterführt. Der Zirkus liegt ihm somit im Blut: "Ich bin damit aufgewachsen und habe alles von meinem Vater beigebracht bekommen." Bis auf zwei Artisten gehören auch alle 20 Teammitglieder, die mit dem Zirkus "Alaska" unterwegs sind, zur Familie.

Der Zirkus bietet eine Show, die Kindern und Erwachsenen Freude macht. Fotos: Marc Bäcker/Tanja Radan

Das Gala-Programm der modernen Zirkus-Show macht sowohl Kindern als auch Erwachsenen Freude: Zum Manege-Mix gehören temporeiche Jonglage, rasante Akrobatik am Ringtrapez, fliegende Diabolos und vieles mehr. "Fräulein Natascha wird hoch unter der Zirkuskuppel Luftakrobatik zeigen, es gibt eine Hula-Hoop-Show, und wir haben unsere lustige Clown-Show mit vielen Späßen", stellt Zirkusdirektor Frank das vielseitige Programm vor. In der Manege werden zudem Kamele bzw. Trampeltiere, edle Vollblutaraberhengste und eine Hunde-Revue zu sehen sein. "Unsere bekannte Schlange Anna ist natürlich auch dabei, und meine Tochter Denise wird mit ihr einen tollen Schlangentanz zeigen", sagt der Zirkusdirektor. Während der Pause haben die Besucher zudem Gelegenheit, die Tiere anzuschauen. "Und Kinder, die ganz mutig sind, dürfen sich unsere Anna dann auch um den Hals legen." Viel Spaß wird Kindern sicher auch das nur 60 Zentimeter hohe Mini-Pony machen.

Der Zirkus "Alaska" ist bundesweit unterwegs und macht keine Winterpause. In einigen Wochen wird die Familie ihre Weihnachtsshow in Göppingen präsentieren. "Weihnachtszirkusse sind bei den Menschen sehr beliebt geworden und gehören für viele zu Weihnachten dazu."

Zirkusdirektor Alois Frank freut sich auf die Auftritte. Fotos: Marc Bäcker/Tanja Radan

Nun stehen bis einschließlich Sonntag, 10. November, jedoch Götzingen beziehungsweise der Neckar-Odenwald-Kreis im Mittelpunkt: Der Zirkus "Alaska" präsentiert seine erste Show am Freitag, 1. November, um 16.30 Uhr. Am Samstag, 2. November, ist um 15 Uhr Vorstellung, und am Sonntag, 3. November, um 11 Uhr. Am Donnerstag und Freitag, 7. und 8. November, tritt der Zirkus jeweils um 16.30 Uhr auf, am Samstag, 9. November, um 15 Uhr und am Sonntag, 10. November, um 11 Uhr. Tickets für die Vorstellungen gibt es an der Kasse, die 45 Minuten vor Showbeginn öffnet. Das große Zelt, das 600 Personen Platz bietet, ist beheizt. Ticketreservierungen sind zudem unter Tel. 0163/6119941 möglich. Das Zirkuszelt befindet sich in Götzingen im Bereich Germanenstraße/Ecke Talweg.