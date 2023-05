Freitags geht es los. Die Band "Villa" eröffnet die Bühne um 18 Uhr. "5K and the Elephant", "RockIT!" und "Still Riot" folgen. Den Samstag widmet der "Help!"-Verein dann zunächst Kindern und Familien. Ab 13 Uhr können sie Stockbrot überm Feuer backen und sich von Förstern durch den Wald führen lassen. "Die Kinder sollen Festival-Stimmung kennen und lieben lernen", sagt "Help"-Vorsitzender Thilo Jaufmann.

> Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse, die an beiden Tagen ab 16 Uhr geöffnet ist.

> Freitag: von 18 bis 19.30 Uhr "Villa", von 20 bis 21.30 Uhr "5K and the Elephant", von 22 bis 0 Uhr "RockIt!", von 0.30 bis 2 Uhr "Still Riot".

Tatsächlich ist beim "Help!" alles so, wie man es von großen Events kennt: Besucher bekommen ein Bändchen an den Arm, sie können ihr Zelt auf der Wiese aufschlagen oder ihren VW-Bulli parken. Das Konzept des Festivals geht auf: Letztes Jahr reisten sogar Menschen aus Hamburg an. Je mehr, desto besser, denn alle Einnahmen spendet der Verein für Hilfsprojekte im In- und Ausland. Die Bands verzichten dafür auf ihre Gagen.

Rinschheim/Götzingen. (pm) Am 19. und 20. Mai kehrt das "Help!"-Festival auf den Lausenberg in Rinschheim zurück. Zehn Bands rocken für den guten Zweck. In diesem Jahr gehen die Spenden an eine besondere Einrichtung. Der Lausenberg ist ein beschauliches Örtchen: Zwischen hochgewachsenen Bäumen verteilen sich Feuerstellen, eine Holzhütte und Bänke, von denen man ins nahe gelegene Rinschheim hinab sehen kann. Am 19. und 20. Mai werden wieder Hunderte Menschen dorthin kommen, um beim "Help!"-Festival dabei zu sein. Zehn Bands spielen Rockmusik von soft bis hart, Buden verkaufen Essen und Getränke – alles aus der Region und alles für den guten Zweck.

> Freitag: von 18 bis 19.30 Uhr "Villa", von 20 bis 21.30 Uhr "5K and the Elephant", von 22 bis 0 Uhr "RockIt!", von 0.30 bis 2 Uhr "Still Riot".
> Samstag: von 16 bis 17 Uhr "Hammersbold", von 17.30 bis 18.30 Uhr "Akkordeana", von 19 bis 20 Uhr "KrizRock", von 20.20 bis 21.35 Uhr "Vertigo", von 22 bis 0 Uhr "Black Shuck", von 0.30 bis 2 Uhr "Guardian Angel".
> Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse, die an beiden Tagen ab 16 Uhr geöffnet ist.
> Infos zum Festival auf dem Lausenberg und zum Verein gibt es online unter www. help-smt.de.

Ab 16 Uhr wird es wieder laut, zuerst mit "Hammersbold", dann kommen "Akkordeana", "KrizRock", "Vertigo", "Black Shuck" und "Guardian Angel".

Der Rinschheimer Freizeit-Sport-Club kümmert sich um Essen und Trinken. Zum Beispiel gibt es den "Lausenburger", ein abgewandeltes Grünkernküchlein, oder das "Rinschemer Rumpsteak", wobei es sich um einen Fleischkäse handelt. Bei der Verpflegung achtet der "Help"-Verein darauf, dass alles aus der Region kommt und dass es möglichst nachhaltig zugeht. Das Essen gibt es auf die Hand, Becher sind kompostierbar. So bleibt das Festival frei von Plastik.

Den Lausenberg ein Wochenende lang zur Festivalwiese umpflügen – das geht nur, weil der Hilfsverein in den letzten Jahren viele Unterstützer in der Region gewonnen hat. Landwirte der angrenzenden Felder stellen drei Hektar zur Verfügung, damit Besucher Autos, Busse und Wohnmobile parken oder ihre Zelte aufschlagen können. Andere Bauern spenden Löschwasser. "Ein großer Dank geht natürlich an Rinschheim dafür, dass wir den Lausenberg nutzen dürfen", so der Verein.

Wer dem "Help"-Verein hilft, hilft letztlich auch der Region. Viele Spendengelder fließen in gemeinnützige Projekte im Neckar-Odenwald-Kreis. Für Vater- und Muttertag zum Beispiel hat sich der Verein etwas Besonderes einfallen lassen: Er schickt die teilnehmenden Bands mit einem Vesperkorb für die Bewohner im Gepäck ins Odenwald-Hospiz. Für die Bewohner wird dann ein kleines Konzert gespielt.

In diesem Jahr soll ein Großteil der Erlöse des Festivals der Psychosozialen Notfallversorgung des Kreises zugutekommen. Die Einrichtung kümmert sich um Einsatzkräfte, die beim Dienst traumatische Erfahrungen gemacht haben. "Wir wollen den Einsatzkräften unserer Region etwas zurückgeben", heißt es vom Verein. "Help" engagiert sich auch über die Region hinaus. Mit den Einnahmen wurden schon ein Waisenhaus-Projekt in Uganda und einen Schulbau in Nepal unterstützt. 220.000 Euro hat er seit seiner Gründung eingenommen und für den guten Zweck verteilt – im Neckar-Odenwald-Kreis und anderen Teilen der Welt.

