Von Rüdiger Busch

Buchen. "Ich konnte mir zuvor nicht vorstellen, wie modern und auf welch hohem Niveau hier in den Neckar-Odenwald-Kliniken gearbeitet wird", sagte Beate Hägele und sprach damit wohl den meisten Teilnehmern der RNZ-Sommertour aus dem Herzen.

Mehr als zwei Stunden lang hatten Geschäftsführer Harald Löffler und der Ärztliche Direktor Dr. Rüdiger