Donnerstag, 14. August 2025

zurück
Plus Buchen

Wie funktioniert eine Klinik?

Die RNZ-Sommertour macht Station am Buchener Standort der Neckar-Odenwald-Kliniken. Hier ist man 24 Stunden am Tag für die Patienten da.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 36 Sekunden
Die RNZ-Leserinnen und -Leser bei der Sommertour zu Buchener Klinik. Foto: Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen. "Ich konnte mir zuvor nicht vorstellen, wie modern und auf welch hohem Niveau hier in den Neckar-Odenwald-Kliniken gearbeitet wird", sagte Beate Hägele und sprach damit wohl den meisten Teilnehmern der RNZ-Sommertour aus dem Herzen.

Mehr als zwei Stunden lang hatten Geschäftsführer Harald Löffler und der Ärztliche Direktor Dr. Rüdiger

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.