Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. Nach monatelangem Hickhack ist das vom Bundestag beschlossene Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) vor sechs Wochen in Kraft getreten. Die Hängepartie und das Stochern im Nebel sollten für die zahlreichen in finanzielle Schieflage geratenen Krankenhäuser im Land also vorbei sein, könnte man meinen. Pustekuchen!