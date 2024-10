Buchen. (pm) Die Neckar-Odenwald-Kliniken freuen sich, dass der Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin Najwan Al Khayer im September seine Prüfung für die Zusatzbezeichnung Kardiologie erfolgreich abgeschlossen hat. Damit ist auch die Kardiologie wieder am Standort Buchen vertreten, wodurch neben der bereits etablierten Gastroenterologie mit dem bestehenden Endoskopie- und Bauchzentrum ein weiteres wichtiges Fachgebiet in der Inneren Medizin abgedeckt wird.

Der 45-Jährige legte 2003 sein Staatsexamen in Medizin in Syrien ab, es folgten im Jahr 2008 der Facharzt für Innere Medizin und 2012 der Facharzt für Kardiologie. Seitdem praktizierte er als Kardiologe in Syrien.

Im Jahr 2015 kam Al Khayer nach Deutschland und ist seit 2018 bei den Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Buchen beschäftigt. Er erhielt in Deutschland seine Facharzturkunde Innere Medizin sowie nun die Anerkennung für die Kardiologie. Najwan Al Khayer arbeitete an den Neckar-Odenwald-Kliniken anfänglich als Assistenzarzt, seit 2021 als Oberarzt.

Dr. med. Rüdiger Mahler, Ärztlicher Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken, zeigt sich erfreut über die Verstärkung des Teams: "Mit Najwan Al Khayer haben wir einen erfahrenen und engagierten Kardiologen, der unsere internistische Abteilung hervorragend ergänzt. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen Gastroenterologie und Kardiologie auch am Standort Buchen ermöglicht uns, unsere Patientinnen und Patienten ganzheitlich und auf höchstem Niveau zu versorgen."

Durch die Ergänzung der kardiologischen Expertise am Standort Buchen ist das Team der Inneren Medizin in der Lage, auch komplexe internistische Fragestellungen direkt vor Ort effizient zu behandeln. Dies sichert den Patientinnen und Patienten aus dem Buchener Raum kürzere Wege und eine optimale Abstimmung zwischen den Fachdisziplinen.

Auch der Standort Mosbach profitiert von der gestärkten Kompetenz: Dort sorgt Dr. med. Peter Oberst, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Standort Mosbach und Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Notfallmedizin, schon seit Jahren mit seiner langjährigen Erfahrung für die kardiologische Versorgung.

"Dank der Expertise von Chefarzt Dr. med. Peter Oberst in Mosbach und Oberarzt Najwan Al Khayer in Buchen sind unsere Teams der Inneren Medizin an beiden Standorten bestens aufgestellt. So können wir unseren Patientinnen und Patienten eine spezialisierte und umfassende internistische Versorgung hier in der Region anbieten", so Ärztlicher Direktor Mahler.