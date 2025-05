Buchen. (rüb) Die Flächen rund um das Buchener Rathaus sind in die Jahre gekommen: Flickwerk sowie Unebenheiten mit Stolpergefahr (rundes Foto) zeugen davon und machen deutlich, dass auf dem Wimpinaplatz und in den angrenzenden Bereichen Handlungsbedarf besteht. In der Ratssitzung am Montag stellte Ines Breiding von IFK Ingenieure (Mosbach) mögliche Varianten für die Gestaltung vor.

