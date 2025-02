Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Welche Partei ist das eigentlich? Und Michael Beuchert? Wer soll dieser Kandidat sein? Aber zumindest das Wahlversprechen klingt gut: "Wir bringen Menschen in Arbeit." Diese Plakate dürften zahlreichen Autofahrern und Fußgängern in Buchen in den letzten Tagen aufgefallen sein.

Wer sich angesprochen fühlt, für den gibt es aber eine schlechte Nachricht: Für den Bundestag steht Michael Beuchert nicht zur Wahl. Es handelt sich um eine Werbeaktion des Personaldienstleisters Franz & Wach (Crailsheim), beziehungsweise von dessen Mosbacher Standort.

In Buchen wirbt Michael Beuchert auf rund 100 Plakaten, in Mosbach sein Kollege Jürgen Kühner. Auch wenn die beiden nicht zur Wahl stehen, gibt es doch eine gute Nachricht: Während die Versprechen auf den Wahlplakaten häufig schnell vergessen werden, setzen sich Beuchert und Kühner auch nach dem 23. Februar für ihre Klienten ein: "Wie vermitteln vor allem Arbeitskräfte aus der Industrie und verfolgen das Ziel, langfristige Arbeitsverhältnisse entstehen zu lassen", so Beuchert zur RNZ. Eine gute Wahl!