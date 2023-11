Buchen. (pm) Im historischen Zentrum der Stadt wird es wieder richtig gemütlich, und die einzigartige Kulisse von Stadtturm und Altem Rathaus lässt den Weihnachtsmarktbummel zum romantischen Erlebnis werden. Die historische Altstadt sorgt von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Dezember, mit festlich dekorierten Hütten für weihnachtliches Ambiente. Ebenso gibt es wieder bunt geschmückte Weihnachtsbäume der Kindergartenkinder des gesamten Stadtgebiets in der Innenstadt zu bestaunen.

Neben den Klassikern wie Glühwein, Punsch, Bratwurst und Waffeln sind auch Buchener Gastronomen mit ihren Spezialitäten vertreten. Außerdem bieten viele gemeinnützige Vereine und Organisationen ihre handgemachten Produkte zum Verkauf an. Mit einem Karussell, Weihnachtsgeschichten, Bastelaktionen und Sprechstunden beim Nikolaus kommen auch die Kinder auf ihre Kosten. Außerdem wird der Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald vertreten sein.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag, 1. Dezember, um 10.30 Uhr durch Bürgermeister Roland Burger und die Vorsitzenden der Aktivgemeinschaft auf der Aktionsbühne vor dem Alten Rathaus. Musikalische Umrahmung bietet das Bläserensemble der Musikschule zusammen mit den Kindergartenkindern der Kernstadt. Außerdem wartet der Nikolaus mit einer kleinen Überraschung.

Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag von 10.30 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Die Fachgeschäfte haben am Freitag und Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Passend zum Weihnachtsbummel in stimmungsvollem Ambiente findet die Aktion "Freie Fahrt zum Weihnachtsmarkt" mit dem Stadtbus statt, sodass die Besucher kostenfrei auf den Weihnachtsmarkt sowie über die komplette Adventszeit hinweg fahren können.

Im Marstall wird am Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus Kaffee und Kuchen angeboten. Außerdem gibt es eine Bastelecke für Jung und Alt sowie einen Malwettbewerb für Kinder. Zu einer kostenlosen weihnachtlichen Stadtführung lädt die Stadt am Samstag von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag von 16 bis 18 Uhr ein. Treffpunkt ist am Platz am Bild. Mit stimmungsvollen Laternen wird die Altstadt erkundet. Dabei erzählt eine Stadtführerin weihnachtliche Geschichten.

Die Glühweinparty mit der Band "Fizz Gin" findet am Samstag, 2. Dezember, ab 20 Uhr vor dem Alten Rathaus statt. Sänger der Band ist der bekannte Moderator Martin Pfeffer vom Radiosender Regenbogen 2. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 3. Dezember, gastiert das Puppentheater "Putschenelle" um 15 Uhr mit dem Stück "Rumpelstilzchen" in der Stadtbücherei. Ebenfalls am Sonntag findet eine Sonderführung im Bezirksmuseum durch die Ausstellung "Buchen im Rad der Zeit" statt.

Buchen wimmelt! Das Wimmelbuch, das in Zusammenarbeit mit dem Buchener Künstler Davorin Manovic eigens für das Stadtjubiläum konzipiert wurde, wird am Sonntag um 11 Uhr im Alten Rathaus der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Anschluss findet von 12 bis 16 Uhr eine Ausstellung von Zeichnungen der Wimmelbuchfiguren mit Bücherverkauf im Foyer des Rathauses statt.

Anlässlich des Stadtjubiläums organisiert das Gemeindeteam Buchen in Kooperation mit den Firmlingen des Jahres 2024 einen "Abend der 1250 Lichter" in der Kirche St. Oswald. Zwischen 18 und 20 Uhr können Lichter angezündet werden.

Nach dem Event ist vor dem Event: Am zweiten Adventswochenende (9. und 10. Dezember) findet der traditionelle Kunsthandwerkermarkt in der Stadthalle statt. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke, darunter kreatives Schmuckdesign, extravagante Mode, handgemachte Kunstwerke und adventliche Floristik. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Kunsthandwerkermarkt ist jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Das Programm:

Freitag, 1. Dezember

> 10.30 Uhr: Eröffnung mit dem Bläserensemble der JMK-Musikschule und den Kindergärten der Kernstadt

> 15 bis 16 Uhr: Vorführung einer Weihnachtsgeschichte (Fachschule für Sozialpädagogik)

> 16 bis 17 Uhr: Weihnachtslieder des Harmonikavereins "Akkordeana"

> 17 bis 18 Uhr: festliche Klänge von der "BCH-Bloos-Band"

> 18 bis 19 Uhr: Adventsmusik des Musikvereins Hettigenbeuern

19 bis 20 Uhr: musikalischer Ausklang mit dem Musikverein Rinschheim

Samstag, 2. Dezember

> 13.30 bis 15 Uhr: Sprechstunde beim Nikolaus auf der Bühne

> 15 bis 16 Uhr: vertraute Weihnachtslieder der Musikkapelle Eberstadt

> 17 bis 18 Uhr: festliche Klänge, gespielt vom Musikverein Götzingen

> 18 bis 19.30 Uhr: Weihnachtsrock mit "Santas Acoustic Crew"

> 19.30 bis 20 Uhr: Tanzaufführung der Tanzschule Michaela Metz

> 20 bis 23 Uhr: Glühweinparty mit der Band "Fizz Gin"

Sonntag, 3. Dezember

> 13 bis 14 Uhr: Weihnachtsklänge der "Happytones" des Vereins Lebenshilfe

> 14 bis 14.30 Uhr: Tanzaufführungen der Tanzschule Michaela Metz

> 14.30 bis 15 Uhr: Adventslieder des "Zwibbelklub 2.0"

> 15 bis 16.30 Uhr: Weihnachtskonzert der Stadtkapelle Buchen

> 16.30 bis 17.30 Uhr: Weihnachtsstimmung mit dem Musikverein Hettingen

> 17.30 bis 18.30 Uhr: Musikverein Altheim