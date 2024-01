Buchen. (ahn) "Von normalem Haushaltsmüll, Windeln, kaputten Elektrogeräten und Altreifen bis hin zu ausrangierten halben Wohnungseinrichtungen und Bauschutt" – all dies wird in Buchen immer wieder von achtlosen Menschen an Containern, auf Parkplätzen oder auch im Wald illegal entsorgt, wie Buchens Hauptamtsleiterin Simone Schölch berichtet. Die Leidtragenden sind dabei die Natur und die Umwelt – sowie die Allgemeinheit: Denn "die Mitarbeiter des Bauhofes holen den Müll und bringen den auf Kosten des Steuerzahlers zur KWiN/AWN", erklärt Simone Schölch.

44 Vorfälle von illegalen Müllablagerungen hat das Ordnungsamt im Jahr 2023 bearbeitet (Stand: 12. November). Im Vergleich zu den Vorjahren bleibt die Zahl relativ konstant: Im letzten Jahr wurden 34 Vorfälle registriert, im Jahr davor 48, und im Jahr 2020 waren es 46. Eine Zunahme ist also nicht zu erkennen – auch wenn es seit diesem Jahr die kostenlosen Sperrmüllmarken nicht mehr gibt und sämtliche Straßensammlungen entfallen sind.

Foto: Rüdiger Busch

Von den 44 Vorfällen in diesem Jahr wurden 22 Müllablagerungen an Containern in Buchen entdeckt – "besonders an denen, die etwas abgelegen sind, also in der Daimlerstraße und Siemensstraße", so die Hauptamtsleiterin. Nun mag der eine oder andere sagen, dass es immer noch besser ist, seinen Müll an Containern abzulagern als im Wald. Dem hält Simone Schölch allerdings entgegen: "Damit sollte niemand sein Gewissen beruhigen. Illegal ist es hier wie dort, und der Müll muss so oder so auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden."

Und wie will man dem Ganzen begegnen? "Wir werden dieses Problem nicht zufriedenstellend lösen können", konstatiert die Hauptamtsleiterin. Dennoch hat man in letzter Zeit einiges ins Leben gerufen.

Zum Beispiel die 2021 gestartete Aktion "Sauberer Neckar-Odenwald-Kreis". Bei dieser Gemeinschaftsaktion des Landkreises, der Gemeinden sowie der AWN und KWiN wurden Plakate mit provokantem Inhalt im Landkreis verteilt, um an das Gewissen der Müllsünder zu appellieren. Denn alleine am KWiN-Wertstoffhof in Buchen werden pro Jahr in Zusammenarbeit mit den Gemeinden rund 50 Tonnen "wilder Müll" angeliefert.

Auf den Plakaten war die Frage zu lesen: "Warum wirfst Du Deinen Müll achtlos in die Natur oder auf die Straße?" Als provokante Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen gab es folgende Auswahl: "Weil ich ein blöder Trottel bin", "weil mir die Umwelt egal ist", "weil Mami hinter mir herputzt" oder "weil alle drei Gründe auf mich zutreffen".

Im letzten Jahr hat eine Arbeitsgruppe des BGB ebenfalls originelle Plakate mit eigenen Fotos und an Werbesprüche angelehnten Aussagen entworfen. Die Stadt hat diese dann gedruckt und ebenfalls aufgehängt. So war zum Beispiel auf einem Müllplakat am Bahnhof zu lesen: "Umweltschutz – bevor der Zug abgefahren ist".

Bei allem Tatendrang und guten Willen – manche scheinen einfach unverbesserlich zu sein. "Über die Wirkung dieser Appelle können wir nur spekulieren", meint auch Simone Schölch.

Effizienter könnte da schon die Lösung sein, die Containerstandorte mit Kameras zu überwachen. Doch das ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt.

Und außerdem: "Tatsächlich wäre diese Überwachung auch nicht ,die‘ Universallösung, weil die Täter oft in der Dunkelheit agieren und so gekleidet sind, dass die Gesichter – die dann auch noch zu identifizieren wären – nicht gut erkennbar sind", erklärt die Hauptamtsleiterin.

Deswegen sei "die Aufmerksamkeit derjenigen, die entsprechende Verstöße beobachten und sofort melden, hilfreich und ganz wichtig". Zwar will man das Denunziantentum nicht fördern, doch anders scheint es nicht zu gehen.

Ansonsten könnte man nämlich das Problem bei der Wurzel packen – durch "ein grundsätzliches Umdenken der Leute", wie Simone Schölch appelliert. "Niemand muss seinen Müll wild ablagern. Wir haben hier in Buchen sogar vor Ort alle Möglichkeiten, ausrangierte Dinge korrekt zu entsorgen – für vergleichsweise kleines Geld."