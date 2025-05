Buchen. (rüb/pm) Der Umbau der Bushaltestelle in der Schüttstraße wurde im Vorfeld heiß diskutiert, da die Pkw dann während des Ein- und Ausstiegs hinter den Bussen warten müssen. Nun gehen die Arbeiten los. Dabei kommt es ab dem kommenden Wochenende (voraussichtlich ab Freitagnachmittag, 23. Mai) im Zuge der Baustelleneinrichtung bereits zu Verkehrseinschränkungen.

Die eigentlichen Arbeiten beginnen am Montag, 26. Mai, und finden unter halbseitiger Sperrung statt. Während der Bauarbeiten, die voraussichtlich bis 31. Juli dauern, wird der Verkehr in Einbahnregelung aus Richtung Amtsstraße/Bödigheimer Straße in Richtung Hettinger Straße/Am Haag geleitet. Der Gegenverkehr aus Richtung Hettinger Straße wird über die Eberstadter Straße und den Schafstallweg in Richtung Bödigheimer Straße umgeleitet.

Die Haltestelle "Morrebrücke" wird während des Umbaus ersatzlos gestrichen. Ein Teil der Stellplätze auf dem Parkplatz Schüttstraße entfällt ebenfalls.