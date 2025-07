Von Stephanie Kern

Obrigheim. Der Laden war leer – und doch so voll wie nie: Seit ein paar Tagen schon hingen im Schaufenster der Stoff- und Kreativstube in Obrigheim braune Plakate und keine Waren mehr. "Wir haben geschlossen" stand darauf. Nun verabschiedete sich Brigitte Amstadt in die Rente – und mit ihr die Stoff- und Kreativstube.

Lang war die Schlange derer,