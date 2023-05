Buchen. (rüb) Laue Sommernächte, kühle Getränke und dazu packende Kinohits auf der Großleinwand: Das Open-Air-Kino gehörte – abgesehen von den Corona-Jahren – in den letzten zwei Jahrzehnten fest zum Buchener Veranstaltungskalender. In diesem Jahr müssen die Kinofans aus Buchen und Umgebung allerdings auf das Filmvergnügen unter freiem Himmel verzichten. Darüber informierten Bürgermeister Roland Burger und Fachbereichsleiterin Sarah Wörz sowie die Veranstalter Uwe Heck (Videoproduktion) und Gerd Herold (Stadtwerke) am Dienstag bei einem Pressegespräch.

Eigentlich sollte das Open-Air-Kino im Jubiläumsjahr Buchens – die Stadt feiert 1250 Jahre Ersterwähnung – besonders groß zelebriert werden. Da der Innenhof der Stadtwerke aktuell aber als Materiallager für zahlreiche größere Bauvorhaben wie die Erschließung des Baugebiets "Marienhöhe" genutzt wird, wäre er nur eingeschränkt als "Kinosaal" zur Verfügung gestanden, erläuterte Gerd Herold die Gründe für die Absage.

Weil zudem eine Überarbeitung des seit 23 Jahren unveränderten Konzepts angedacht gewesen sei, nutzen die Verantwortlichen die Situation, um eine "schöpferische Pause" einzulegen. Gemeinsam mit der Stadt sammeln die Veranstalter nun Ideen und prüfen deren Umsetzbarkeit. "Wir gehen davon aus, dass es im kommenden Jahr wieder besondere Kinoerlebnisse in Buchen geben wird", betonte Sarah Wörz.