Von Rüdiger Busch

Buchen. "Im globalen Wettbewerb müssen wir immer einen Tick besser sein als unsere Mitbewerber", sagte Geschäftsführer Christoph Schneider, "und dafür braucht es gute Mitarbeiter und eine gute Infrastruktur." In Letztere hat die Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme GmbH an ihrem Stammsitz in Buchen gerade 10 Millionen Euro investiert und damit ein