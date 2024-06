Buchen. (rüb) Darf ich nun – oder darf ich nicht? Die Frage, ob Autofahrer die neuen Radschutzstreifen Am Haag, in der Walldürner Straße und am Schrankenberg mitnutzen dürfen, wenn diese gerade nicht von einem Radfahrer befahren werden, sorgt in Buchen und Umgebung für Diskussionen, seit die RNZ am Samstag über die neuen Markierungen berichtet hatte.

In der Gemeinderatssitzung trug Christian Philipp Auszüge aus der Straßenverkehrsordnung und der dazugehörigen Verwaltungsvorschrift vor: Demnach dürften die Markierungen von Pkw – anders als von der Stadt und ihrem Verkehrsplaner in der RNZ erklärt – nur bei Bedarf überfahren werden und nicht dauerhaft, wenn keine Radfahrer unterwegs sind. Ein Bedarf bestehe beispielsweise, wenn ein breiter Lastwagen entgegenkommt und ein Ausweichen erforderlich macht.

Dazu nahm die Stadt am Dienstag – nach Rücksprache mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde und der Straßenbauverwaltung – wie folgt Stellung:

"Laut der offiziellen Definition des Begriffs ist ,das Parken auf Schutzstreifen für Kraftfahrzeuge verboten, Überfahren ist bei Bedarf zulässig‘. Folglich geht es um den Begriff ,Bedarf‘. Und hier ist ganz klar: Eine Dauernutzung ist nicht erlaubt. Aber wer als Autofahrer den subjektiven Bedarf hat, die Fläche des Schutzstreifens mitzunutzen – weil er zum Beispiel Gegenverkehr hat – der darf den Schutzstreifen überfahren. Wenn er damit keinen Radfahrer gefährdet. Der Schutzstreifen ist deshalb auch mit einer gestrichelten und keiner durchgezogenen Linie markiert. Er ist und bleibt Teil der Fahrbahn.

Damit unterscheidet er sich grundlegend vom Radfahrstreifen, der mittels durchgezogenem Strich als Sonderweg auf der Fahrbahn markiert ist und gemäß Straßenverkehrsordnung beschildert werden muss. Hier ist das Überfahren tatsächlich nur in wenigen Ausnahmefällen gestattet.

Im Übrigen wurde die Einrichtung der Schutzstreifen, die Teil des am 28. März 2022 im Gemeinderat einstimmig beschlossenen Radverkehrskonzeptes ist, im Rahmen einer Verkehrsschau auch mit der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes und mit der Polizei abgestimmt und von der Straßenverkehrsbehörde verkehrsrechtlich angeordnet. Hier wurde insbesondere darauf geachtet, dass die Straße eine Mindestbreite vorweist. Klar ist auch die Intention: Radfahrer haben Vorrang. Ihr Schutz soll durch den Schutzstreifen visuell dargestellt werden. Klar ist auch, dass diese Lösung nur ein Kompromiss sein kann. Denn die Straßenbreiten sind vorgegeben und können nicht beliebig um ,echte‘ Radfahrstreifen erweitert werden."

In der Praxis muss sich die Neuerung nun bewähren. Gegenseitige Rücksichtnahme ist – wie immer im Straßenverkehr oberstes Gebot. Klar ist aber: Ein dauerhaftes Befahren des Schutzstreifens ist nicht ratsam, wie sich gestern beim Praxistest zeigte. Denn bei einem verkehrsbedingten Rückstau blockieren Fahrzeuge den Radstreifen.