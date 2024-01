Buchen. (rüb) Es ist nicht zu übersehen: Am Buchener Einkaufszentrum tut sich was! Der Anbau ist in den letzten Wochen deutlich in die Höhe gewachsen. Während das Kaufland-Getränkelager im Untergeschoss bereits in Betrieb ist, soll das Obergeschoss noch im ersten Quartal 2024 vollendet werden, wie Adrian Schifferdecker von der Schifferdecker Verwaltung KG der RNZ bestätigte.

