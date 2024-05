Buchen-Altheim. (adb) Als der gelernte Schuhmacher Adolf Marzini im Jahr 1949 eine kleine Schuhmacherwerkstatt mit Verkaufsladen eröffnete, hätte wohl keiner daran gedacht, dass eines Tages das 75-jährige Bestehen gefeiert werden kann: Umso erfreuter begehen Waltraud und Roland Marzini in diesem Monat das besondere Jubiläum ihres Schuh- und Sportfachgeschäfts in Altheim.

Eindrucksvoll zeigt das Familienunternehmen, dass sich ein traditionsreiches Fachgeschäft vor Ort erstklassig mit dem Online-Handel verbinden lässt. Diese Erfolgsgeschichte setzte sich fort, als Waltraud Marzini im Jahr 1999 die Geschäftsführung übernommen hatte: "Man muss sich heute im Einzelhandel bewusst Nischen zunutze machen.

Nachdem früher Fußball und die entsprechenden Schuhe und Ausrüstungen die großen Renner waren, und wir vor allem als Sportausrüster bekannt gewesen sind, hatte sich auch die Situation der Freizeitgestaltung mit der Zeit einfach verändert und war vom Fußball etwas abgerückt. Und da wir alle Bergsport- und Outdoor-begeistert sind, spezialisierten wir uns auf hochwertige Outdoor- und Wanderschuhe renommierter Marken", erklärt sie im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Das Sortiment umfasst heute neben Sportschuhen aus den Bereichen Ballsport, Walking und Running auch Wander-, Trekking- und Alpinstiefel sowie Ausrüstung für den Boulder- und Klettersport. Von der Schuhcreme bis hin zum großen Tourenrucksack ist alles dabei. "Hier haben wir ein geschultes Auge für den Bedarf der Kunden, weil wir uns selbst gut auskennen", verdeutlicht Roland Marzini.

Eng damit im Zusammenhang steht der seit 2007 bestehende Online-Shop unter dem Namen "ClassicSportShoes", der dem Geschäft ganz neue Perspektiven eröffnet hatte: "Regional, aber vor allem überregional hat der Online-Handel uns viel gebracht – auch eröffnete er uns neue Kundenkreise. Wir haben durchaus Kunden etwa aus Würzburg, Miltenberg oder Mosbach, die regelmäßig kommen. Besonders freuen wir uns auch über internationale Kundschaft wie etwa aus Österreich, den Niederlanden, Norwegen oder der Insel Madeira", erklärt Waltraud Marzini und spricht von einem "deutlich gesteigerten Kundenstamm".

Wichtig sei nach wie vor aber auch das stationäre Fachgeschäft in der Altheimer Baulandstraße, in dem das klassische, hochwertige Spektrum an Schuhwerk verkauft wird – sehr zur Freude vieler großer und kleiner Stammkunden. "Wir kennen unser Sortiment bestens und können daher Empfehlungen für die Auswahl der Schuhe und der perfekten Schuhform geben.

Auf Wunsch können wir in unserer Werkstatt spezielle Anpassungen vornehmen, wenn wir zuvor in einem speziellen Verfahren die Füße unserer Kunden analysieren. Drückende oder harte Stellen im Schuh oder gar die falsche Schuhgröße können wir so in den allermeisten Fällen komplett verhindern", so Roland Marzini.

Natürlich sind mit einem so stolzen Jubiläum auch Zukunftsfragen verbunden: Wie geht es weiter? "Wir sind als kleiner, aber feiner Fachhandel immer noch mit Herzblut dabei – und vielleicht findet sich ja ein Nachfolger! Wir schauen einfach mal!", bemerkt Roland Marzini, dessen 2014 verstorbener Vater das Geschäftshaus 1969 bezogen hatte. Vorher hatte Schuh-Sport-Marzini sich im Rotenwiesenweg befunden, ehe man den Sitz in die Ortsmitte verlegt hatte.

Selbstverständlich sind mit der 75-Jahr-Feier des Schuh- und Sporthauses Marzini auch einige Attraktionen für die Kundschaft verbunden – und man möchte auch etwas an die Gesellschaft zurückgeben: "Im Zeitraum vom 31. Mai bis Ende Juni erhält jeder Kunde ein Präsent. Ebenso wird in dieser Zeit von jedem online oder stationär in Altheim verkauften Produkt ein Euro an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Miltenberg gespendet. Auch die Einnahmen des Falafel-Verkaufs, mit dem wir uns am Altheimer Jubiläumsfest zur 1250-Jahr-Feier am 29. und 30. Juni beteiligen, werden dem Hospiz zugeleitet", erklärt Waltraud Marzini.