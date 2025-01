Buchen. (pm) Mit Filmvergnügen ins neue Jahr starten, das ist in Buchen gleich nach den Weihnachtsferien möglich. Das Kinomobil gastiert in der Stadthalle und zeigt am Donnerstag, 9. Januar, zwei Kinofilme.

> Den Auftakt macht um 16 Uhr der Film "Schule der magischen Tiere 3". Hier möchte Ida mit ihrer Klasse beim jährlichen Waldtag auftreten, um sich für den Schutz des lokalen