Buchen. (rüb) Wer selbst Kinder hat, der weiß, wie schwierig es sein kann, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Noch herausfordernder wird es für Eltern, die im Schichtdienst arbeiten oder besonders früh Dienstbeginn haben. Hier setzt seit über drei Jahren in den Räumen des Pflegedienstes "Hand in Hand" die gemeinnützige Kindertagespflege "Schatzinsel" an, in der Kinder zu Randzeiten, aber auch darüber hinaus, von Tagesmüttern betreut werden. Einen weiteren Meilenstein feierte die segensreiche Einrichtung am Montagvormittag mit der Vorstellung des "Schatzinsel"-Busses und eines Bollerwagens.

Initiator Mazlum Oktay und die Tagesmütter der „Schatzinsel“ dankten den Sponsoren, der Volksbank Franken und Müssig Bausatzhaus, für den neuen Bus und den Bollerwagen, sowie der Stadt für die regelmäßige Förderung der Einrichtung. Foto: Rüdiger Busch

"Die ,Schatzinsel‘ ist mein Herzensprojekt", gestand Ideengeber Mazlum Oktay, selbst zweifacher Vater. "Es ist ungemein wichtig, Familien zu unterstützen, die Hilfe benötigen", sagte Oktay. Die Unterstützung erfolgt in diesem Fall durch das Betreuungsangebot, das es Eltern und Alleinerziehenden leichter macht, Beruf und Familie zu vereinbaren. "Wir haben in Buchen bereits gute kommunale Betreuungsangebot", stellte der Unternehmer heraus, "aber alle benötigten Zeiten und Betreuungsmodelle lassen sich damit nicht abdecken."

Dafür gebe es nun die "Schatzinsel", die aktuell von zwölf Kindern besucht wird. Sie werden von den fest angestellten Tagesmüttern Doris Mackert, Tilda Sotic und Alexandra Steichler betreut.

Mazlum Oktay dankte allen Spendern und der Stadt für die beispielhafte Unterstützung, denn ohne eine solche Hilfestellung sei ein solches Projekt nicht zu stemmen. So wurde der neue VW-Bus aus Mitteln des Crowdfundings "Viele schaffen mehr" der Volksbank Franken und mithilfe eines Preisgeld des Landes-Ideenwettbewerbs in Höhe von 30.000 Euro finanziert.

"Der Bus ist wunderschön geworden", unterstrich Dirk Gremminger im Namen der Volksbank Franken. Das Crowdfunding sei die ideale Plattform zur Finanzierung solcher Anschaffungen: "Wir freuen uns, dass wir helfen konnten!"

Dies betonte auch Michael Ruppert (Müssig Bausatzhaus), dessen Firma einen neuen, geräumigen Bollerwagen finanziert hat, der es den Tagesmüttern ermöglicht, kleine Ausflüge mit den Kindern in die Stadt zu unternehmen. "Es ist wichtig, für Kinder etwas zu machen, deshalb haben wir sofort zugesagt", unterstrich Ruppert.

Wertvolle Hilfe leistet auch die Stadt, indem sie die "Schatzinsel" mit monatlich 1260 Euro bezuschusst. Beigeordneter Benjamin Laber begrüßte die Initiative von Mazlum Oktay, welche die vielfältigen Betreuungsangebote der Stadt ergänze: "Wir freuen uns über solche Ideen." Die "Schatzinsel" habe sich bewährt, sie funktioniere perfekt, und deshalb hätten sich Stadtverwaltung und Gemeinderat dazu entschieden, nicht mehr jährlich neu über den Zuschuss abzustimmen, sondern die Förderung über drei Jahre zu gewähren.

"Wir sind auf diese Gelder und Spenden angewiesen", erklärte Oktay, da die meisten Kinder nur stundenweise, eben zu den Randzeiten, betreut werden und die Mittel aus der Jugendhilfe dementsprechend geringer ausfallen als bei einer ganztägigen Betreuung. In der "Schatzinsel" werden aber auch Kinder länger als nur zu den Randzeiten betreut, wenn die Eltern beispielsweise keinen passenden Krippenplatz bekommen haben.

In den Räumen der „Schatzinsel“. Foto: Rüdiger Busch

"Wir bieten ein besonderes Konzept für besondere Zeiten an", verdeutlichte Oktay. Manche Kinder werden nur für 3 Stunden in der Woche betreut, andere 30. Mit dem neuen VW-Bus werden die Kinder nach der Betreuung in der "Schatzinsel" in Kindergarten und Schule gefahren und später auch wieder abgeholt. Zudem soll er für Ausflüge genutzt werden.

In der Einrichtung können Kinder zwischen 0 und 14 Jahren betreut werden, und zwar von Montag bis Freitag zwischen 5.30 und 17 Uhr. Sie bekommen ein warmes Mittagessen, das in der Küche des Pflegedienstes täglich frisch zubereitet wird. Wer nun denkt, das Angebot richte sich vor allem an Angestellte von "Hand in Hand", den korrigiert Anne Rottermann, Fachdienstleiterin Kindergärten und Schulen bei der Stadt Buchen: Nur rund zehn Prozent der Eltern, die seit der Gründung der "Schatzinsel" das Angebot nutzen, seien bei dem Pflegedienst beschäftigt. "Die .Schatzinsel‘ steht allen offen", bekräftigt Mazlum Oktay.