Buchen. (pm) Das Wichtigste wurde schon bekannt gegeben: Die Freibadsaison im Buchener Waldschwimmbad startet am Vatertag (Christi Himmelfahrt), 18. Mai, ab 10 Uhr stilecht auch gleich mit einem Vatertags-Frühschoppen mit Weißwurst und mehr im Biergarten. Ab 11 Uhr spielt die "BCH Bloos Band" dazu. Der Eintritt in den Biergarten ist frei, Badegäste benötigen eine gültige Eintrittskarte.

Das Waldschwimmbad wird vom 18. Mai bis 26. Juli täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet sein und in den Sommerferien von 9 bis 20 Uhr. Kassen- und Einlassschluss ist 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeit. Parallel dazu schließt das Hallenbad ebenfalls ab 18. Mai für die Öffentlichkeit und öffnet erst wieder nach den Sommerferien. Für Schwimmkurse, Schulen und Vereine gelten Sonderregelungen.

Wer sich gleich eine personalisierte Saisonkarte zulegen möchte, kann das online (zahlbar mit PayPal, Kreditkarte oder Sepa-Lastschrift) ab sofort unter www.waldschwimmbad-buchen.de erledigen. Badefreunde ohne Internetzugang wenden sich direkt an die Kollegen in den Stadtwerken (EC-Karte, Kreditkarte oder Barzahlung). Dort können auch vorhandene Plastik-Saisonkarten mit QR-Code vom Vorjahr geladen werden (alle Karten mitbringen!). Die Saisonkarte für Erwachsene kostet 60 Euro, ermäßigt (Kinder und Jugendliche 7 bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, behinderte Menschen mit Begleitperson) beläuft sie sich auf 30 Euro. Familien mit einem Erwachsenen plus Kinder zahlen 75 Euro, Familien mit zwei Erwachsenen plus Kinder sind mit 100 Euro dabei.

Ab dieser Saison gibt es auch wieder die beliebten, nicht personalisierten Dutzendkarten. Sie sind ab Kaufdatum drei Jahre gültig und kosten 36 Euro für Erwachsene bzw. ermäßigt 18 Euro. Diese und die regulären Einzelkarten (4 Euro/2 Euro) gibt es sowohl online (PayPal oder Kreditkarte) als auch am Kassenautomaten (nur Barzahlung). Kinder bis einschließlich sechs Jahre haben freien Eintritt.

Alle online gekauften und bezahlten Karten haben einen QR-Code, der am Scanner beim Drehkreuz direkt über das Smartphone oder auch in ausgedruckter Form eingelesen werden kann. Ein Ausweisdokument mit Lichtbild sollte immer bereitgehalten werden; stichprobenartige Kontrollen werden erfolgen.

Bereits gekaufte Karten können nicht storniert werden. Und auch im Fall einer außerplanmäßigen Schließung des Waldschwimmbads von der niemand ausgehen will – gibt es keine Rückerstattung. Das Beckenwasser wird nach Möglichkeit mit Solarenergie aufgeheizt; die Beckenwassertemperatur kann allerdings nicht garantiert werden. Abendkarten, vergünstigte Vorverkaufskarten und Gutscheinkarten (Landesfamilienpass) sind nicht verfügbar.

Weitere Einschränkungen gibt es nicht. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, dann steht dem ungetrübten Badespaß nichts mehr im Wege!

Info: www.waldschwimmbad-buchen.de