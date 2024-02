Buchen. (tra) Die Bundesregierung informierte im Sommer 2023 auf ihrer Homepage darüber, dass 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen auch im dritten Jahr nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie psychisch gestresst waren. "Die Pandemie wirkt noch lange nach. Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen haben tiefe Spuren hinterlassen", sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus im Juli 2023.

Soweit die bundesweite Statistik. Und wie sieht es in der Region aus? Wie geht es den Schülerinnen und Schülern? Wir haben bei Schulsozialarbeiterin Ina Reschke, die am Burghardt-Gymnasium Buchen arbeitet und stellvertretend für alle Schulsozialarbeiter des Mittelbereichs Buchen mit der RNZ sprach, und Luca Grimm, der Initiatorin der BGB-Arbeitsgemeinschaft "Mentale Gesundheit", nachgefragt.

"Der Stresslevel vieler Schüler ist sehr hoch, und im Bereich der mentalen Gesundheit ist die Bedürftigkeit größer geworden. Die Fallzahlen steigen", berichtet Ina Reschke. Sie beobachtet, dass immer mehr Jugendliche mit Ängsten, Depressionen, Essstörungen, selbstverletzendem Verhalten oder auch hohem Medienkonsum zu kämpfen haben. Therapeuten und Beratungsstellen seien überlastet. "Betroffene Jugendliche haben zum Beispiel Schulängste, Angst vor dem Schulweg oder leiden sogar unter suizidalen Gedanken."

Woran das konkret liegt, ist nur schwer greifbar. Die Pandemie sei jedoch, so die Schulsozialarbeiterin, ein wesentlicher Faktor: Die Lockdowns der Corona-Pandemie seien für Kinder und Jugendliche ein "massiver Einschnitt" gewesen. "Für den größten Teil der Schüler waren die Lockdowns schwer. Vor allem in der Pubertät brauchen Jugendliche ihre Gruppe. Wenn die Kontaktmöglichkeit fehlt und man sich abgeschnitten und allein fühlt, ist das ein massiver Einfluss."

Auch die BGB-Arbeitsgemeinschaft "Mentale Gesundheit" ist in der Corona-Phase entstanden. "In dieser Zeit ging es einigen mental nicht gut. Mir ist aufgefallen, wie stark die Probleme sind und dass es jeden treffen kann", erinnert sich BGB-Schülerin Luca Grimm. Mentale Gesundheit sei bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein großes Thema: "Ich habe einige Leute kennengelernt, die zu kämpfen haben. Es betrifft viele, und man sollte den Mut haben, sich zu öffnen", sagt Luca Grimm. "Ich wollte dann helfen und etwas auf die Beine stellen."

Mit der Idee, das Thema mentale Gesundheit am BGB stärker in den Fokus zu rücken, ist sie 2020/21 zu den Schülersprechern gegangen. Sie lief damit offene Türen ein und wurde von der Schulleitung, den Schülersprechern und der Schulsozialarbeit voll unterstützt.

Sie startete die "Wie geht’s euch"-Umfrage, die am BGB von rund 500 Schülern ausgefüllt wurde. "Die Antworten haben die volle Bandbreite abgedeckt. Manche fanden das Homeschooling toll, weil sie sich dann nicht melden mussten und soziale Kontakte vermeiden konnten, andere vermissten die Schule sehr", berichtet Luca Grimm. Das Befinden der meisten Teilnehmer sei irgendwo im "mittleren Bereich" gewesen.

Als die Corona-Regeln es wieder möglich machten, organisierte die neu gegründete AG "Mentale Gesundheit" einen Projekttag für die Neuntklässler. "Das ist ein gutes Alter für solche Themen", meint Luca Grimm. Referenten von Caritas, Diakonie und AOK waren am BGB zu Gast und stellten den Schülerinnen und Schülern die verschiedenen Bereiche der mentalen Gesundheit vor. In Workshops befassten sie sich zudem mit Themen wie Depressionen und Ängsten und lernten Bewältigungsstrategien zum Stressabbau wie Yoga, Malen oder Schreiben kennen. Die AG möchte ihre Arbeit fortsetzen und weiterhin Projekttage anbieten.

Am BGB ist die mentale Gesundheit – wie an den Schulen generell – präsenter geworden. "An den Schulen ist das Bewusstsein für das Thema deutlich gestiegen. Es werden Angebote gemacht, um die Schüler abzuholen, und die Schulen müssen auch auf unterschiedliche Diagnosen reagieren", sagt Schulsozialarbeiterin Reschke.

Bei Schülern sei zudem die Hemmschwelle, mit ihr einen Termin auszumachen, im Laufe der Jahre gesunken. Das sei ein gutes Zeichen. "So ein Gespräch kann viel verändern", meint die Schulsozialarbeiterin. "Es hilft, wenn man ernst genommen wird, Raum bekommt, gesehen wird und einfach mal die Tränen rauslassen kann."