Buchen. (adb) Ida Hemberger war eine der ältesten Einwohnerinnen Buchens – und ihrer Heimatstadt stets sehr verbunden. Im gesegneten Alter von 101 Jahren ist sie jüngst gestorben.

Geboren wurde sie am 11. März 1924 in Höpfingen, doch ihre eigentliche Heimat war Buchen: Bei ihrem Onkel Robert Böhrer, seinerzeitiger Eigentümer der späteren Gärtnerei Böhrer-Hemberger, wuchs sie in der