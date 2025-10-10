Freitag, 10. Oktober 2025

Ida Hemberger im Alter von 101 Jahren gestorben

Der Beruf der Gärtnerin war für sie Berufung. Einst war sie eine Pionierin im Handwerk.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 04:00 Uhr 55 Sekunden
Ida Hemberger ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Foto: Adrian Brosch

Buchen. (adb) Ida Hemberger war eine der ältesten Einwohnerinnen Buchens – und ihrer Heimatstadt stets sehr verbunden. Im gesegneten Alter von 101 Jahren ist sie jüngst gestorben.

Geboren wurde sie am 11. März 1924 in Höpfingen, doch ihre eigentliche Heimat war Buchen: Bei ihrem Onkel Robert Böhrer, seinerzeitiger Eigentümer der späteren Gärtnerei Böhrer-Hemberger, wuchs sie in der

