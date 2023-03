Hettingen. (rüb) Alte Schulkameraden treffen, in geselliger Runde über längst vergangene Zeiten reden und sich bei einem Rundgang anschauen, was sich alles im Heimatdorf verändert hat: So stellt man sich gemeinhin ein Klassentreffen vor. Ein ganz besonderes Klassentreffen im XXL-Format plant Gundolf Scheuermann in Hettingen. Anlässlich der 1250-Jahr-Feier des Stadtteils sollen sich an Pfingsten 2024 möglichst viele Hettinger Jahrgänge der letzten mehr als 80 Jahre in der Heimatgemeinde versammeln.

Die Idee dafür trägt der Vorsitzende des Heimatvereins bereits seit einigen Jahren mit sich herum. In alten Unterlagen und in Gesprächen mit Zeitzeugen erfuhr er von einem ähnlichen Treffen in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und dachte sich: So etwas könnte man zur 1250-Jahr-Feier wiederholen.

Scheuermann trieb die Planungen voran und lud im Januar jeweils einen Vertreter aller Geburtsjahrgänge ab 1934 zu einem ersten Vorbereitungstreffen ein. Die Resonanz war gut: von 1937 bis 1990 waren rund 30 Jahrgänge vertreten. Mehrere Teilnehmer erklärten sich zudem spontan bereit, die Vorbereitung und die Organisation des Mega-Klassentreffens zu unterstützen.

Der aktuelle Stand der Planung sieht wie folgt aus: Das Treffen soll am Pfingstsamstag steigen und Teil des viertägigen Jubiläumsfestprogramms sein. Beginn soll am Vormittag mit einem Sektempfang der Jahrgänge im Festzelt sein. Anschließend gibt es ein Mittagessen. Am Nachmittag können die Jahrgänge individuell Hettingen erkunden. Dafür werden etwa 20 Stationen aufgebaut, von der Schule bis zur ehemaligen Kegelbahn, vom Magnani-Haus bis zum früheren Steinbruch, vom Lindenkeller bis zum Kriegerhain. "An allen Stationen sind Hinweistafeln vorgesehen, an denen sich die Teilnehmer über den jeweiligen Punkt informieren können", berichtet Scheuermann.

Diese besondere "Tour durch Hettingen" soll Erinnerungen wecken und die Jahrgangsangehörigen aus nah und fern an Orte ihrer Kindheit und Jugend führen, die heute teilweise fast vergessen sind. Für jeden Jahrgang gibt es zudem einen separaten Fototermin. Aber auch ein gemeinsames XXL-Gruppenfoto am "Latschari" ist vorgesehen. Ein gemeinsamer gemütlicher Abschluss aller Jahrgänge ist abends im Festzelt. Dort wird Gundolf Scheuermann aus der Hettinger Chronik vortragen, die zum Jubiläumsfest verkauft wird und die anschließend fortgeschrieben werden soll.

"Auch Jahrgänge, die beim ersten Treffen nicht dabei waren, sind natürlich willkommen", unterstreicht der Organisator. Teilnehmen kann natürlich jeder Jahrgangsangehörige: Ob er noch in Hettingen wohnt oder auswärts. "Es wäre schön, wenn am Ende von jedem Jahrgang jemand dabei wäre!" Auch wenn Prognosen zum jetzigen Zeitpunkt noch recht schwierig sind, rechnet er mit insgesamt 300 bis 1000 Teilnehmern.

Info: Bei Fragen rund um das Hettinger Klassentreffen steht Gundolf Scheuermann, Tel. 0174/3836185, zur Verfügung.