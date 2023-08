Hettingen. (rüb) Ein Jahr nach Buchen kann auch der Stadtteil Hettingen 1250 Jahre Ersterwähnung feiern. Urkundlich wurde Hettingen erstmals im Jahr 774 anlässlich einer Güterschenkung an das Kloster Lorsch erwähnt. Menschen haben aber schon deutlich früher hier gelebt: Auf der Gemarkung findet sich als älteste Spur menschlicher Besiedlung ein Hügelgrab im Gewann "Breitenbüschle" aus dem 6./7. Jahrhundert v. Chr.

Die Planungen für das Jubiläumsfest laufen bereits seit September. Ortsvorsteher Timo Steichler und sein Organisationsteam sind gerade dabei, ein reizvolles Programm auf die Beine zu stellen. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten wird das Festwochenende über Pfingsten stehen.

> Auftakt wird am Freitag, 17. Mai, mit einem Rock-Abend für die Jungen und die Junggebliebenen sein: Die weithin bekannte und beliebte Band "Shark" wird den Festbesuchern einheizen.

> Der Festsamstag, 18. Mai, wird ab 11 Uhr ganz im Zeichen des vom Heimatverein initiierten "Heddemer Klassentreffens" stehen. Schon jetzt haben sich 40 Jahrgänge für das Klassentreffen im XXL-Format angemeldet. Abschluss des Tages ist mit einem bunten Festabend mit Vorführungen, Bieranstich, Grußworten, der Vorstellung der "Heddemer Chronik" und natürlich mit Musik.

> Der Festsonntag, 19. Mai, steht ganz im Zeichen des Mottos "Damals und heute". U. a. sind folgende Angebote geplant: Filmvorführungen der 1200- und der 1225-Jahr-Feiern sowie eine Bildergalerie im Lindensaal, Maurer damals und heute, Feuerwehr damals und heute, dörfliche Motorisierung ab 1929 mit alten und neuen landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Rund um den Festplatz werden sich die Bundeswehr und die Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr Buchen präsentieren, Führungen sind im Eiermann-Magnani-Haus und in der Kirche geplant. Für Kinder soll es Unterhaltungsmöglichkeiten am Festplatz geben. Auch ein Rundweg zu ehemaligen Hettinger Gebäuden ist geplant; für dieses Projekt des Heimatvereins werden aktuell die Hinweistafeln erarbeitet. Am Abend ist im Festzelt musikalische Unterhaltung vorgesehen.

> Zum Abschluss des Festwochenendes ist am Montag, 20. Mai, 10.30 Uhr ein Festgottesdienst im Festzelt geplant. Nachmittags stehen Vorführungen von Vereinen auf dem Programm, ehe um 17 Uhr das Fußballspiel Oberdorf gegen Unterdorf steigt. Vorgesehen ist ferner eine Modenschau der Vereine unter dem Motto "Damals und heute". Abends ist Festausklang mit der Musikkapelle.

> Zum runden Geburtstag sollen auch "Heddemer Fanartikel" wie Bierkrüge, Schnapsgläser oder T-Shirts angeschafft werden. Für den Herbst 2024 ist zudem ein Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim geplant.