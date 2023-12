Buchen/Hainstadt. (pm) Am Samstag, 16. März, um 19 Uhr wird das komplette Oratorium "Adam" von Gregor Linßen in St. Magnus, Hainstadt, aufgeführt. "The Wall" war kurz vor der Pandemie das letzte große Konzert, das der Förderverein Kirchenmusik St. Oswald gemeinsam mit dem Kirchenchor Buchen unter der Leitung von Kirchenmusiker Horst Berger veranstaltet hatte.

Die Resonanz in der Bevölkerung war überwältigend: Die Buchener Stadthalle war zweimal ausverkauft, und daraufhin gewann Buchen den Titel "Rockcity" von Radio Regenbogen 2 in einer Hörerabstimmung. "The Wall" beeindruckte u. a. durch die überdimensionale Projektionsfläche der Mauer.

Die Umsetzung von "Adam" geht noch einen Schritt weiter. Der gesamte vordere Kirchenraum wird wie im Kuppelkino zur Projektionsfläche von Videosequenzen und Lichtinstallationen. Die Konzertbesucher werden durch diese optische Inszenierung nicht nur Zuhörende sein, sondern in das Gesamtgeschehen einbezogen. Diese komplexe Einrichtung liegt in den Händen von Jakob Link aus Hainstadt, der mit seinem Know-how weltweit gefragt ist.

Tontechnisch wird alles – wie an Ostern – von Michael Mainx aus Buchen und Peter Falke aus Karlsruhe betreut. Live sind sie gefragt bei Künstlern wie Reinhard Mey, "Glashaus", Moses Pelham, "Die Prinzen", Michael Patrick Kelly, "Glasperlenspiel" oder der SWR-Bigband.

"Adam" wurde bereits 2006 in Hainstadt vom Komponisten Gregor Linßen mit seinem Team aufgeführt. Der Jugendchor St. Oswald war Teil des Chors und bereitete sich auf die Konzerte u. a. mit einer Chorfahrt nach Assisi vor. In den Jahren danach sangen Jugend- und Kirchenchor häufig einzelne Lieder aus dem Zyklus. Inhalt und Musik haben seither nichts von ihrer Aktualität verloren, und es drängte sich förmlich auf, das Oratorium als Wiederaufnahme anzugehen.

Inhaltlich soll "Adam", die Suche nach dem Menschen, ein Denkanstoß sein, sich mit den eigenen Verhaltensweisen in Bezug auf Mitmenschlichkeit und Umwelt auseinanderzusetzen. Die Lieder des Oratoriums sind mal ruhig meditativ, mal bedrückend, mal mitreißend oder fröhlich extrovertiert. Die Aufführung 2024 wird unter der Gesamtleitung von Kirchenmusiker Horst Berger komplett mit eigenen Kräften erfolgen.

Die fünf Solisten sind aus der Buchener Jugendarbeit hervorgegangen und hatten bereits bei "The Wall" interpretatorische Ausrufezeichen gesetzt: Marion Beck, Eva Breitinger, Martin Grollmuss, Mathias Grollmuss und Helen Majer. Höhepunkt am Ende ist der Sonnengesang von Franz von Assisi. Er wird im Tanz interpretiert durch Eva Sweazey.

Zum Projekt sind auch neue Sängerinnen und Sänger willkommen. Chorproben finden ab dem 9. Januar jeden Dienstag von 20 bis 21.30 Uhr im Kindergarten St. Josef am Wimpinaplatz statt. Die Teilnahme am Probewochenende, 24./25. Februar, im Kloster Schöntal ist Voraussetzung zum Mitsingen. Aufgeführt wird das Oratorium am 16. März um 19 Uhr in der Pfarrkirche Hainstadt.

Info unter Telefon 06281/557100.