Buchen. (dore) "Plötzlich haben alle Lichter angefangen zu flackern, teilweise waren sie auch ganz aus", berichtet "Löwen"-Wirt Lukas Gauer am Freitagabend vor seinem Gasthaus, was etwa eine halbe Stunde zuvor, gegen 22.15 Uhr, geschehen war. "Wir haben dann schnell Rauch aus dem Bereich der Küche wahrgenommen, es kam vom Sicherungskasten", so Lukas Gauer weiter.

Wie "Löwen"-Wirt Boris Gauer informiert, habe man nicht gezögert und sofort die Feuerwehr gerufen, die den Schwelbrand schnell löschen konnte und die Lage rasch im Griff hatte. "Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen", zeigen sich die "Löwen"-Wirte froh. "Wir haben gleich alles geräumt", so Boris Gauer.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hatten sich seinen Angaben zufolge rund 30 Gäste im Gasthaus und 40 Gäste auf der Terrasse befunden. Laut Polizei war die Feuerwehr Buchen mit 17 Einsatzkräften und fünf Einsatzwagen vor Ort. Außerdem waren zwei Polizisten mit einem Streifenwagen im Einsatz. "Wir danken für das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte", so die beiden "Löwen"-Wirte. Nach rund 45 Minuten zogen die Einsatzkräfte wieder ab.

Und wie geht es in den nächsten Tagen mit dem Gasthaus weiter? "Dieses Wochenende haben wir auf jeden Fall erstmal geschlossen", informiert Lukas Gauer. "Voraussichtlich wird auch die ganze nächste Woche zu sein, falls wir früher öffnen können, geben wir unseren Gästen Bescheid." Von vielen Stammgästen habe man die Telefonnummer, man solle aber auch auf die Homepage und Facebook schauen, wo die "Löwen"-Wirte aktuell informieren werden.