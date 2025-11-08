Samstag, 08. November 2025

Geduldsprobe für Autofahrer bei dm-Markt geht zu Ende

Die Bauarbeiten in der Walldürner Straße sind abgeschlossen. Die halbseitige Sperrung war die "beste Lösung".

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 34 Sekunden
Foto: Rüdiger Busch

Buche. (rüb) Drei Wochen lang hat die halbseitige Sperrung der Walldürner Straße auf Höhe des dm-Marktes den Verkehrsteilnehmern in Buchen viel Geduld abgefordert. Vor allem zu Stoßzeiten staute sich der Verkehr, was es den Fußgängern schwer machte, die Fahrbahn zu überqueren.

Doch nun sind die Bauarbeiten abgeschlossen – eine Woche früher, als ursprünglich geplant. Die Baufirma rückte

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
