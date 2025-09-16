Dienstag, 16. September 2025

Das große Verkehrs-Chaos zum Schulstart ist ausgeblieben

Am ersten Schultag kam es zu keinen längeren Staus an der neugestalteten Bushaltestelle in der Schüttstraße.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 42 Sekunden
Trotz des Schulstarts kam es an den neuen Bushaltestellen in der Schüttstraße am Montagmorgen zu keinen längeren Staus. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen. Montagmorgen, 7.20 Uhr: In Buchens Zentrum herrscht reger Verkehr. Zu Fuß oder mit dem Rad, mit dem Elterntaxi oder dem Bus eilen hunderte Schüler nach sechseinhalb Wochen Ferien in Richtung Klassenzimmer. Hinzu kommt der morgendliche Berufsverkehr, so dass die Straßen rund um die Buchener Schulen den Autofahrern Geduld abringen.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
