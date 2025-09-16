Das große Verkehrs-Chaos zum Schulstart ist ausgeblieben
Am ersten Schultag kam es zu keinen längeren Staus an der neugestalteten Bushaltestelle in der Schüttstraße.
Von Rüdiger Busch
Buchen. Montagmorgen, 7.20 Uhr: In Buchens Zentrum herrscht reger Verkehr. Zu Fuß oder mit dem Rad, mit dem Elterntaxi oder dem Bus eilen hunderte Schüler nach sechseinhalb Wochen Ferien in Richtung Klassenzimmer. Hinzu kommt der morgendliche Berufsverkehr, so dass die Straßen rund um die Buchener Schulen den Autofahrern Geduld abringen.
