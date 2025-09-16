Von Rüdiger Busch

Buchen. Montagmorgen, 7.20 Uhr: In Buchens Zentrum herrscht reger Verkehr. Zu Fuß oder mit dem Rad, mit dem Elterntaxi oder dem Bus eilen hunderte Schüler nach sechseinhalb Wochen Ferien in Richtung Klassenzimmer. Hinzu kommt der morgendliche Berufsverkehr, so dass die Straßen rund um die Buchener Schulen den Autofahrern Geduld abringen.