Buchen. (tra) "Es geht immer weiter! Ein Ziel des ,Recovery Colleges‘ ist es, dass es Menschen mit psychischen Erkrankungen besser geht. Man kann mit der Erkrankung sein Leben meistern", berichtet Doris Niemann. Und sie weiß genau, wovon sie spricht: Sie ist selbst betroffen und setzt sich seit vielen Jahren mit ganzer Kraft für psychisch Erkrankte ein.

Sie leitet zwei Selbsthilfegruppen, ist im Landesverband für Psychiatrieerfahrene sowie im Arbeitskreis Psychiatrie des Landkreises tätig und hat als Ideengeberin das "Recovery College" als neues Angebot für den Neckar-Odenwald-Kreis initiiert und es gemeinsam mit Susann Oltmanns-Heller vom sozialpsychiatrischen Dienst der Diakonie ins Leben gerufen.

Beim „Recovery College“ steht alles, was der Seele guttut, im Mittelpunkt. Dazu gehört auch Lachyoga, das zu den ersten Veranstaltungen gehörte, die in Buchen angeboten wurden. Foto: Tanja Radan

Alles, was der Seele guttut, steht hier im Mittelpunkt. In Buchen ging es im Sommer 2023 mit Veranstaltungen zu den Themen "Älter werden mit psychischen Erkrankungen", "Selbstfürsorge" und dem Bericht einer Betroffenen los. Besonders viel Spaß hat das Lachyoga gemacht, das an drei Terminen in der Tagesstätte der Diakonie stattfand. "Das Lachyoga wurde sehr gut angenommen", freut sich Doris Niemann.

Sie macht immer wieder die Erfahrung, dass es den Teilnehmern einfach guttut. "Wir haben das Lachyoga schon in der Selbsthilfegruppe angeboten, und einer Patientin mit Angststörung ging es danach immer wochenlang besser. Das ist ein Erfolg!" Eine Therapie ersetzen die Angebote nicht, aber das College hilft den Teilnehmern, ihr Wohlbefinden zu verbessern.

Es geht im "Recovery College" um Achtsamkeit und Stärkung, um persönliche Ressourcen und Selbstvertrauen. Alles, was die Lebensqualität erhöht, kann im Fokus stehen: malen, Musik, die Beschäftigung mit Tieren oder Bewegung. Die nächsten Veranstaltungen sind bereits geplant: eine Filmreihe über psychische Erkrankungen, Musikangebote und Sport wie Darts und Kegeln.

Das College ist eine Bildungseinrichtung für Menschen mit und ohne psychische Erkrankungen, die sich mit Themen der psychischen Gesundheit und der Förderung von Lebensqualität befassen. "Das College ist ein offenes Angebot für alle. Jede und jeder ist bei uns willkommen", sagt Doris Niemann. "Denn jeder kennt ja psychisch schwere Zeiten", ergänzt Susann Oltmanns-Heller.

Doris Niemann sucht nun insbesondere auch nach Mitstreitern, um das College im Landkreis weiter auszubauen. Sie ist auf der Suche nach Personen, die sich in der Führungsebene einbringen, Angebote leiten oder Veranstaltungen durchführen.

"Das nächste Ziel ist es, das ,Recovery College‘ als Verein aufzustellen und Fördergelder zu beantragen." Doris Niemann hofft, das College durch Fördergelder finanziell auf festere Beine stellen zu können und möglicherweise eine 20-Prozent-Stelle zu schaffen. Momentan wird das College von der Diakonie als Träger unterstützt, die z. B. Werbung übernimmt und ihre Tagesstätte zur Verfügung stellt. Das Bundesteilhabegesetz wolle Angebote wie das "Recovery College", doch bliebe die genaue Art der Finanzierung oft vage.

So wie sich das College um Fördergelder bemühen muss, ist der Kampf um finanzielle Mittel für Menschen, die psychisch erkrankt sind, meist auch ein zutiefst persönlicher: "Psychische Krankheiten gehen oft über Jahre, und die Betroffenen fallen durch das Sozialsystem, bis sie beim Jobcenter landen. So kommen zu den psychischen Problemen noch soziale Probleme hinzu. Viele wollen dann arbeiten, obwohl sie es wegen der Erkrankung eigentlich nicht können, und schlittern in die nächste Krise", informiert Doris Niemann, die ein sicheres Netz für Langzeiterkrankte fordert.

Und sie wünscht sich seitens der Unternehmen mehr Sensibilität. "Es gibt niemanden, der noch nie mit psychisch Erkrankten zu tun hatte. In jeder größeren Firma gibt es Betroffene." Eine Möglichkeit, damit umzugehen, wäre, so Niemann, in großen Firmen jeweils einen "Ex-In"-Genesungsbegleiter zu beschäftigen. "Die Ausbildung zum Genesungsbegleiter ist eine Qualifizierungsmaßnahme für Menschen, die von einer psychischen Erkrankung betroffen sind und Erfahrung mit dem psychosozialen Hilfesystem haben. Als ,Experten aus Erfahrung‘ können sie andere Menschen in seelischen Krisen unterstützen", erklärt Susann Oltmanns-Heller. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. "Für Betroffene ist das eine Möglichkeit, wieder am Berufsleben teilzunehmen und anderen dabei zu helfen, schneller wieder gesund zu werden", weiß Doris Niemann. Die "Krisenspirale" könnte so frühzeitig gebremst werden.

Und vor allem sei es wichtig, sich in Krisen helfen zu lassen. "Mit Begleitung geht es dann wieder hinaus ins Leben", sagt Susann Oltmanns-Heller. "Man muss sich rauskämpfen", unterstreicht Doris Niemann. "Ein Kind, das laufen lernt, steht auch immer wieder auf. So soll man auch mit Erkrankungen und Lebenskrisen umgehen. Man kann seine Vergangenheit nicht ändern, aber man kann Neues lernen und gestärkt aus der Situation gehen. Es geht immer weiter!"

Info: Kontakt zum "Recovery College": Doris Niemann, Tel. 06261/9360899, E-Mail: doris.niemann.mosbach@gmail.com; Susann Oltmanns-Heller, Tel. 06281/562430 oder 01520/6310937, E-Mail: oltmanns-heller@diakonie-nok.de.