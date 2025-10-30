Donnerstag, 30. Oktober 2025

zurück
Plus Buchen

Brotprüfung der Bäcker-Innung Neckar-Odenwald

Lebensqualität vor Ort: Regionale Handwerksbäcker werden höchsten Qualitätsansprüchen gerecht.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Im Finanzmarktplatz der Volksbank Franken wurden zahlreiche Urkunden und Medaillen an Bäcker aus der Region verteilt. Foto: A. Brosch

Buchen. (adb) Ein gutes Brot ist mehr als der Mittelpunkt des Esstisches: Es steht sinnbildlich für die Heimat und den Fleiß der regionalen Handwerksbäcker, die beste Qualität abliefern – was die Brotprüfung der Bäcker-Innung Neckar-Odenwald erneut bewies. Im Finanzmarktplatz der Volksbank Franken wurden am Mittwoch zahlreiche Urkunden und Medaillen verteilt, was nicht nur Innungsobermeister

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.