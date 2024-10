Buchen. (pm) Die Bio-Musterregion Neckar-Odenwald veranstaltet am Sonntag, 27. Oktober, ihren zweiten Bio-Markttag in der Stadthalle. Mehr als 20 Bio-Betriebe aus Landwirtschaft und Verarbeitung stellen an diesem Tag von 11 bis 17 Uhr sich und ihre Produkte vor.

Von Ziegenkäse über edle Speisepilze bis hin zu Wurstwaren, Eierlikör und Honig gibt es vieles zum Probieren. Auch neue Produkte wie Tofu aus dem Odenwald und Spezialitäten aus Lupinen können hier verkostet werden. Das Programm bietet der ganzen Familie Erlebnis, Genuss und Information.

Den Auftakt bildet um 11 Uhr eine Talkrunde mit Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg. Ab 11 Uhr sind auch die Markt- und Informationsstände geöffnet.

Die Besucher können sich überraschen lassen, welch leckere Bio-Vielfalt ihre Heimat bietet. "Lernen Sie die Menschen kennen, die tagtäglich für Ihre Lebensmittel sorgen.

Fragen Sie nach: Warum ist Bio gut für den Boden, das Wasser und das Klima und damit auch für mich?", macht die Regionalmanagerin der Bio-Musterregion, Ruth Weniger, Lust. Für Kinder ist ebenfalls viel geboten, unter anderem gibt es eine Kreativwerkstatt mit Naturmaterialien. Den ganzen Tag über wird regionales Bio-Essen angeboten.

Spannende Informationen zu Biolandwirtschaft und Klima, zu gesunder Ernährung und zur Kreislaufwirtschaft gibt es bei Vorträgen am Nachmittag. Der Eintritt ist frei.