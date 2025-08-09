Biergarten zog die Besucher an
Ein lauer Sommerabend bei Musik, guten Gesprächen und kühlen Getränken. Ein zweites Biergarten-Wochenende ist vom 22. bis 24. August geplant.
Buchen. (rüb) Nach der dreiwöchigen Schlechtwetterperiode genießen die Menschen einen lauen Sommerabend bei Musik, guten Gesprächen und kühlen Getränken umso mehr. Dementsprechend groß war am Freitag zum Auftakt der Biergartenzeit am "Schlattereck" der Zuspruch.
Wie im Vorjahr hat das "Barhamas"-Team den idyllischen Platz am Joseph-Martin-Kraus-Brunnen in einen einladenden Biergarten
