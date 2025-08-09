Buchen. (rüb) Nach der dreiwöchigen Schlechtwetterperiode genießen die Menschen einen lauen Sommerabend bei Musik, guten Gesprächen und kühlen Getränken umso mehr. Dementsprechend groß war am Freitag zum Auftakt der Biergartenzeit am "Schlattereck" der Zuspruch.

Wie im Vorjahr hat das "Barhamas"-Team den idyllischen Platz am Joseph-Martin-Kraus-Brunnen in einen einladenden Biergarten