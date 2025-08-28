Bezauberndes für Herz, Geist und Seele
Vom 6. bis 14. September findet in der Stadthalle die Kunstausstellung statt. Ein breites Spektrum wird dabei geboten.
Von Adrian Brosch
Buchen. In ihr 43. Jahr geht die Buchener Kunstausstellung in der Stadthalle – eine Veranstaltung, die jeder Kunstinteressierte in seinem Kalender markieren sollte: Vom 6. bis 14. September wird es Bezauberndes für Herz, Geist und Seele zu sehen geben; ein Besuch lohnt sich.
Die Organisation liegt in den bewährten Händen von Christine Böhrer, die
