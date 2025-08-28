Von Adrian Brosch

Buchen. In ihr 43. Jahr geht die Buchener Kunstausstellung in der Stadthalle – eine Veranstaltung, die jeder Kunstinteressierte in seinem Kalender markieren sollte: Vom 6. bis 14. September wird es Bezauberndes für Herz, Geist und Seele zu sehen geben; ein Besuch lohnt sich.

Die Organisation liegt in den bewährten Händen von Christine Böhrer, die