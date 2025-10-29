Mittwoch, 29. Oktober 2025

Besuch der Tropfsteinhöhle wird teurer

Die Sitzung des Verwaltungsausschusses beschließt Vereinsförderungen. Verbesserung der Vereinsinfrastruktur.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 32 Sekunden
Besucher in der Eberstadter Tropfsteinhöhle. Archivfoto: Tanja Radan

Buchen. (pm) Eine Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur und Soziales der Stadt Buchen fand jüngst im Alten Rathaus in Buchen statt. Im öffentlichen Teil der Sitzung wurde die Förderung von verschiedenen Vereinsprojekte bzw. -anschaffungen in Höhe von über 20.000 Euro beschlossen.

"In Buchen gibt es ein umfassendes und vorbildliches ehrenamtliches Engagement. Es ist uns ein

