Buchen. (rüb) Helle Aufregung herrschte am Dienstagnachmittag gegen 13.05 Uhr am Burghardt-Gymnasium (BGB): Starke Rauchentwicklung im Bereich eines Technikraums ließ die Brandmeldeanlage anschlagen.

Doch zum Glück war kein Feuer ausgebrochen: Ein nicht korrekt funktionierender Tonbrennofen hatte wohl zu der Rauchentwicklung geführt, erklärte Stadtkommandant Andreas Hollerbach im Gespräch mit der RNZ.

Lehrer und Schüler waren den Vorgaben des Alarmplans gefolgt und verließen die Schule geordnet über die Rettungswege. Zum Zeitpunkt des Alarms hielten sich noch rund 200 Schüler im BGB auf.

"Das alles hat vorbildlich funktioniert: Ein Kompliment an alle Beteiligten", lobte Hollerbach, der zudem feststellte, dass die Brandmeldeanlage korrekt funktioniert habe. Dass auch die Freiwillige Feuerwehr für einen möglichen Ernstfall gut gerüstet ist, zeigte sich am schnellen Eintreffen der Kameraden, die aber glücklicherweise schnell Entwarnung geben konnten.