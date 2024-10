Hettingen. (pol) In der Nacht zum Sonntag kam es an dem Parkplatz gegenüber vom Lindensaal im Kettlerweg zu Beschädigungen an einem Auto.

Ein bisher unbekannter Täter verbog die vorderen und hinteren Scheibenwischer, riss das hintere Nummernschild ab und beschädigte den rechten Außenspiegel leicht.

An einem weiteren Auto wurde ebenfalls der rechte Außenspiegel beschädigt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Ort des Geschehens

Wer Angaben zum Täter oder zur Tat machen kann, soll sich unter Telefon 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.