Hettingen. (rüb) 28 Jahre lang hat Renate Westerberg ihr Taxiunternehmen in Buchen geführt, ehe der Betrieb zum 1. April 2022 an den Mitarbeiter Lui Ademi überging. Den bewährten Name Westerberg führte der neue Inhaber zunächst fort, doch seit dem Umzug in die neuen Geschäftsräume in Hettingen im Oktober wurde aus Taxi Westerberg Taxi Lui.

Gelernt hat Lulzim – genannt Lui – Ademi den Beruf des Metzgers. Dass er heute Inhaber eines Taxi-Unternehmens ist, kommt aber nicht von ungefähr. Der gebürtige Mosbacher, der in Limbach aufwuchs, ließ sich beim Deutschen Roten Kreuz in Sachen Krankentransport weiterbilden und fuhr anschließend mehrere Jahre für ein Unternehmen im Raum Mosbach Taxi.

"Insgesamt habe ich bereits zehn Jahre Erfahrung in der Taxi-Branche gesammelt", berichtet Ademi. Im Jahr 2018 führte ihn sein beruflicher Werdegang zu Taxi Westerberg – zu dem Betrieb, den er vier Jahre später übernehmen sollte; mitsamt den Angestellten und dem breiten Kundenstamm.

Seine frühere Chefin Renate Westerberg ist bei Taxi Lui aber nach wie vor präsent: Sie ist eine tragende Säule im Büro und bringt ihr breites Wissen auch weiterhin zum Wohle des Unternehmens ein. Was das Konzept angeht, setzt Lui Ademi noch stärker auf den Bereich Krankentransport: So bietet er nicht nur Rollstuhl-, sondern auch Tragestuhlservice für nicht gehfähige Patienten an. "Das neue Angebot wird gut angenommen", erklärt der Geschäftsmann.

40 Angestellte hat Taxi Lui inzwischen sowie einen Fuhrpark von 25 Fahrzeugen. Geboten wird ein 24-Stunden-Betrieb, und zwar an sieben Tagen in der Woche und an 52 Wochen im Jahr. Da der Platz am bisherigen Firmensitz in Buchen zu klein wurde, ist das Unternehmen seit 1. Oktober in der Morrestraße in Hettingen ansässig, im früheren Areal von Garten- und Landschaftsbau Winkler. Dort ist ausreichend Platz, sowohl in den Büros als auch im Hof. Und der Schriftzug "Taxi Lui" ist schon von Weitem gut zu sehen.

Info: Taxi Lui, Tel. 06281/4748