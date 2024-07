Buchen. (tra) Am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium an der Helene-Weber-Schule (HWS) war es am Mittwoch so weit: Die letzten mündlichen Prüfungen waren geschafft und die Freude über das bestandene Abi war bei den 37 Abiturientinnen und Abiturienten groß. Ebenfalls Grund zur Freude bot der gute Gesamtschnitt von 2,3. Die Jahrgangsbeste war Luisa Kurz, die das Abitur mit der hervorragenden Note von 1,3 ablegte.

Prüfungsvorsitzender war Michael Kunzmann von der Augusta-Bender-Schule Mosbach, der am Mittwochnachmittag den Absolventen gemeinsam mit HWS-Schulleiter Christof Kieser gratulierte. "Ich kann ihnen nur meine herzlichen Glückwünsche überbringen. Sie haben das hervorragend gemacht und können nun Ihr Reifezeugnis in die Hände schließen. Sie haben die große Schulphase geschafft und dabei gesehen, dass Sie Hürden überwinden können. Nun wünsche ich viel Freude beim Feiern", gab Michael Kunzmann den Abiturienten mit auf den Weg.

Und das sind die 37 Abiturienten des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums:

> Profil Pädagogik und Psychologie: Alexa Früh (Buchen), Emilia-Maria Kuhn (Buchen), Janina Gerner (Merchingen), Lea Gjergjek (Mudau), Hanna Summ (Hardheim), Pia Hefner (Höpfingen), Imane Msallek (Unterneudorf), Jana Türschel (Götzingen), Larah Schreiber (Buchen), Nele Leuchs (Hardheim), Lara-Sofie Zilling (Oberschefflenz), Marie Marx (Buchen), Marie Neubrandt (Mudau), Nele Fuhrmann (Unterschefflenz), Pia Wünst (Osterburken), Pauline Winkler (Zimmern), Samira Bönecke (Amorbach), Sarah Dörr (Höpfingen), Sinja Wollner (Heidersbach), Tanita Muckle (Waldmühlbach), Veronika Siebert (Walldürn) und Hannah Zöller (Unterschefflenz).

> Profil Gesundheit und Biologie: Aaron Ams (Hettingen), Anna Mackert (Hettingen), Hannah-Julija Brothers (Höpfingen), Hanna Kirchgeßner (Hettingen), Hayley Ruth Evans (Mosbach), Isabella Marie Schmiedl (Buchen), Katharina Diemer (Unterwittstadt), Lara-Sophie Dobranski (Neckarelz), Luisa Kurz (Hardheim), Mareen Schindler (Walldürn), Mariana Unrein (Osterburken), Marlene Ristl (Buchen), Nina Stang (Hettingen), Oliver Preuhs (Hainstadt) und Vanessa Tenta (Lohrbach).

Auf ihrem Weg zum Abschluss wurden die Abiturienten des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums von den Tutoren Marion Hinninger, André Klinger und und Christoph Ackermann begleitet.