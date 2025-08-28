Donnerstag, 28. August 2025

32 Ferienkinder retten "Rehkitze" mit der Drohne

Die Rehkitzrettung Buchen lud im Rahmen des Feriensommers zum Rehkitzrettertag in Hainstadt ein.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 27 Sekunden
Mit Begeisterung wurde das Rehkitz aus Plüsch in der Wiese geortet und erfolgreich unter Anleitung geborgen. Foto: zg

Buchen-Hainstadt. (pm) Am Samstag lud die Rehkitzrettung Buchen in Hainstadt zum fünften Mal zu einem Rehkitzrettertag ein. Kinder im Grundschulalter konnten dabei die Lebensweise der Rehe und die Verantwortung der Menschen für die Natur und speziell den Wildtierschutz kennen lernen.

Zunächst wurden anhand eines kindgerechten Infofilms die Vorgehensweise und Notwendigkeit der

Kommentare
