32 Ferienkinder retten "Rehkitze" mit der Drohne
Die Rehkitzrettung Buchen lud im Rahmen des Feriensommers zum Rehkitzrettertag in Hainstadt ein.
Buchen-Hainstadt. (pm) Am Samstag lud die Rehkitzrettung Buchen in Hainstadt zum fünften Mal zu einem Rehkitzrettertag ein. Kinder im Grundschulalter konnten dabei die Lebensweise der Rehe und die Verantwortung der Menschen für die Natur und speziell den Wildtierschutz kennen lernen.
Zunächst wurden anhand eines kindgerechten Infofilms die Vorgehensweise und Notwendigkeit der
