Bofsheim. (pm) Die Klasse 1 bis 4 der Astrid-Lindgren-Schule in Bofsheim nahm am Schulwettbewerb "Zauberhaft" zum 100. Geburtstag der L-Bank teil. Unter dem Motto "Ab in die Zukunft – so wünschen wir uns die Welt in 100 Jahren" sollten die jungen Schülerinnen und Schüler ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Die Kinder der Klasse 1 bis 4 hatten gleich viele Ideen, wie unsere Welt in 100