Bödigheim. (adb) Lange war es etwas still gewesen um den Bödigheimer Schlagersänger Hansi Süssenbach, nachdem er sich 2016 in sein Privatleben zurückzog. Umso glücklicher war seine Fangemeinde im Herbst. Denn als Teil des Duos "Die Freunde" feierte er mit Frank Cordes ein umjubeltes Comeback. Bereits die erste Single "Ich hab’ mich neu in dich verliebt" kam auf zahlreiche Funkeinsätze in der deutschen Radio-Landschaft.

Jetzt wird die nächste "Stimmungsrakete" gezündet: Ende März erschien mit "Amigos heißt Freunde" die zweite Single der beiden Musiker. Es handelt sich um eine fröhliche, tanzbare und von Frank Cordes im Meßstettener Studio hochwertig produzierte Gute-Laune-Ode an das, was im Leben wirklich zählt – an die echte Freundschaft, die von Zusammenhalt, Ehrlichkeit und gegenseitigem Respekt getragen wird. Damit unterstreicht das Lied auch die persönliche Verbundenheit der beiden. Hansi Süssenbach und Frank Cordes treten nicht nur als "die Freunde" auf – sie sind auch miteinander befreundet. "Unsere Zusammenarbeit ist so freundschaftlich, offen und herzlich, dass der Name ,Die Freunde’ einfach passt. Frank und ich sind tatsächlich gute Freunde und haben deswegen auch richtig Spaß an der Sache", erklärt Hansi Süssenbach. "Amigos heißt Freunde" versteht sich unterdessen als klangvoller Vorbote auf das Studioalbum, an dem die beiden arbeiten.

Darüber hinaus sind "Die Freunde" bald im Fernsehen, in einer der einflussreichsten Schlagersendungen des Landes, zu sehen. Im letzten Jahr weilten Hansi Süssenbach und Frank Cordes zu Aufnahmen für den "Schlagerspaß mit Andy Borg" in den Baden-Badener SWR-Studios. Nun steht der Sendetermin fest: "Unsere große TV-Premiere findet am 18. Mai statt!", geben sie bekannt. Zwei Tage später – am 20. Mai – erscheint dann das Album "Stark nur zu zweit".