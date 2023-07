Von Thomas Kottal

Sattelbach. Marlene Euchenbacher ist viel unterwegs. Vom Bodensee bis Nordbaden reicht das Einsatzgebiet der Studentin. Im Auftrag der ZG Raiffeisen fliegt sie für das Stuttgarter Dienstleistungsunternehmen TB-Copters eine fünf Kilo schwere Spezialdrohne, die Nützlinge über Maisfeldern ausbringt.

Innerhalb weniger Jahre hat sich der Maiszünsler, ein kleiner Falter, zum wichtigsten Schädling im Mais entwickelt. Vor allem in Süddeutschland bereitet er enorme Probleme. Dabei kam er ursprünglich nur in wärmeren Regionen wie dem Mittelmeerraum und dem Rheingraben vor. Weibliche Falter legen bis zu 500 Eier an die Blattunterseite der Maispflanzen ab. Nach spätestens 14 Tagen schlüpfen die Raupen und ernähren sich von der Pflanze. Hier setzt die biologische Schädlingsbekämpfung an.

Hohlkugeln so groß wie Mozartkugelen und bestehend aus Maisstärke werden per Drohne abgeworfen. Marlene Euchenbacher zeigt den Inhalt. 1000 Eier der Schlupfwespe Trichogamma sind auf die Innenseite einer der Hälften der Kugel geklebt. 100 Kugeln werden pro Hektar in gleichmäßigem Abstand abgeworfen. Die Drohne transportiert einen Vorrat an Kugeln für sieben Hektar.

Innerhalb von drei Wochen schlüpfen die nur 0,4 Millimeter großen Nützlinge und suchen nach dem für sie idealen Platz zur Eiablage: die Eier des Maiszünslers. Sie stechen die Zünslereier an und legen dort die eigenen Eier ab. Die Trichogamma-Larven ernähren sich von dem Wirts-Ei.

Zweimal während der Kulturdauer des Mais werden die Nützlingskapseln ausgebracht – in diesem Jahr waren sogar drei Anwendungen nötig. Mit Hilfe von Licht- oder Pheromonfallen wird die Flugaktivität des Falters überwacht. Durch regelmäßiges Zählen der gefangenen Zünsler kann der Anstieg der Population registriert werden. Genau dann müssen die Nützlinge ausgebracht werden. Das ist mit ein Grund, warum die Dienstleistungsfirma gerne auf Studenten und Studentinnen wie Marlene Euchenbacher zurückgreift.

Im Jahr 2022 wurden so in nur sieben Wochen mehr als 45.000 Hektar Fläche beflogen.